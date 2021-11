Dritte «Are You The One?»-Staffel startet noch in diesem Jahr

Vermischtes

Unter der Sonne Griechenlands fanden sich neue Singles ein, um herauszufinden: «Are You The One?»

Noch während die die zweite Staffel des Reality-TV-Formatsbei RTL+, damals noch als TVNow bekannt, ausgestrahlt wurde, verkündete die Streamingplattform, dass es eine dritte Staffel geben werde. Der Grund war, dass die zweite Staffel doppelt so oft gestartet worden wäre wie erste. Im Frühjahr gehörte «Are You The One?» zu den Top-Formaten im Premium-Bereich. Diesen Erfolg möchte man noch in diesem Jahr wiederholen, denn die dritte Runde beginnt ab dem 14. Dezember.RTL Studios hat erneut insgesamt 21 Folgen produziert, die von Sophia Thomalla moderiert werden – 20 reguläre Folgen und eine Wiedersehensausgabe. Die Moderatorin hatte das Format von Jan Köppen übernommen, der die erste Staffel präsentiert hatte. Immer dienstags erscheint eine neue Doppelfolge, in der insgesamt 21 neue Singles aus ganz Deutschland an den Start gehen und herausfinden müssen, wer zu wem passt.So kommt es an jedem Dienstag zur „Matching-Night“, bei der sich dann zeigt, wie viele Perfect Matches es bereits gibt. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Die Dreharbeiten fanden im Juni dieses Jahres in Griechenland statt.