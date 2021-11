Primetime-Check

Donnerstag, 25. November 2021

Fabian Riedner von 26. November 2021, 08:43 Uhr

Wollten die Fernsehzuschauer am Donnerstag drei Stunden «The Voice of Germany» sehen? Wie kam das RTL-Programm an?

Das Erste erreichte mit «Der Flensburg-Krimi» 6,21 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 20,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fuhr die Premiere 9,2 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss sorgten «Kontraste» und «Tagesthemen» für 3,65 sowie 2,40 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 13,9 sowie 10,6 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 6,7 sowie 8,2 Prozent auf der Uhr.



Der zweite Platz ging an «Die Bergretter», die auf 5,43 Millionen Zuschauer kamen. Danach erreichte das «heute-journal» 4,96 Millionen Zuschauer, die beiden Formate sicherten sich 18,1 respektive 18,7 Prozent Marktanteil. 9,8 sowie 11,4 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Drei Stunden «The Voice Of Germany» brachte



Ein 30-minütiges «RTL Aktuell Spezial» bescherte dem Kölner Sender 2,46 Millionen Zuschauer sowie 14,0 Prozent bei den Umworbenen. Danach erreichten die zwei Halbzweiten der UEFA Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen 2,26 sowie 2,82 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Leuten wurden 9,3 sowie 11,5 Prozent Marktanteil erzielt. «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» brachte «Berlin hinter Gittern» 0,48 Millionen Zuschauer und schwachen 3,8 Prozent.



«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)» lockte 1,48 Millionen Zuschauer zu «Maleficent – Die dunkle Fee» aus, was sich 1,16 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Der Spielfilm sorgte für 6,9 Prozent bei den Werberelevanten.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

