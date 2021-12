Comic-Laden

Neues Marvel Must-Have: Die spektakuläre Belagerung von Asgard in einem Band.

In dieser neuen Zusammenstellung dreier Marvel-Produktionen dreht sich alles um die legendäre Schlacht um Asgard und die Rettung der germanischen Asen. In "The Siege - Die Belagerung" wird die Heimat der Asen, die Burg Asgard am Gipfel der Weltenesche Yggrasil, von den Dark Avengers und einer riesigen Armee von Bösewichten belagert. Angeführt wird der Feldzug von Norman Osborn, der einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Obendrein ist er ein gefährlicher Superschurke! Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Asgard zu stürzen.Auf der Gegenseite steht Steve Rogers, allgemein bekannt unter dem Namen Captain America, um Norman Osborn und seinen Schurken entgegen zu treten. Tatkräftige Unterstützung bekommt Captain America unter anderem von seinen Superhelden-Kollegen Bucky Barnes, auch White Soldier genannt, Carol Danvers, die mächtige Captain Marvel, und dem legendären Spider-Man. Für die Verteidigung von Asgard müssen viele Schlachten gewonnen werden und auch Verluste gehören bei diesem Kampf dazu. Zusammen mit den Göttern Thor und Balder und mit der Unterstützung vieler anderer Superhelden geht es auf in die Schlacht gegen das Böse!Der Comic "The Siege - Die Belagerung" ist eine neue Zusammenstellung aus dem Hause Marvel. Geschrieben wurde sie von Brian Michael Bendis, der unter anderem auch an der Produktion von Alias, Spider-Man, Daredevil und Elektra mitgearbeitet hat. Die beiden Zeichner Michael Lark und Olivier Coipel sind auch bekannt für die Comicreihen Batman, House of M, Legion of Super-Heroes und Thor. "The Siege - Die Belagerung" kommt im Hardcover Format daher und fasst insgesamt 164 Seiten, die in sechs Kapitel aufgeteilt sind. Zu Anfang steht "Siege - The Cabal" von 2010, in dem die Intrige thematisiert wird. Daraufhin folgt "Origins of Siege", ebenfalls aus dem Jahr 2010, das die Ursprünge der Belagerung aufdeckt. Die letzten Kapitel bestehen aus "Siege 1-4", in denen die eigentliche Belagerung und das Ende der Schlacht gezeigt werden. Der Herausgeber dieser neuen Ausgabe ist der italienische Panini-Verlag.