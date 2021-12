Kiosk

Bereits seit dem Jahr 1969 erscheint das Magazin, das sich um populäre Themen dreht.

Wer sich für die Geschichte interessiert, der sollte die Zeitschrift "Damals" unbedingt kennen. Diese blickt schon auf eine lange Tradition zurück, da sie bereits seit dem Jahr 1969 erscheint. Es handelt sich dabei um ein Geschichtsmagazin, welches populärwissenschaftlich ausgerichtet ist. Einmal im Monat wendet sich die Zeitschrift mit ihren Artikeln an Lehrer, Schüler, Studenten und alle anderen Menschen, die ein großes historisches Interesse haben. Das allgemeine Publikum ist sehr wichtig für "Damals". Insgesamt hat das Magazin, das im Konradin Verlag vertrieben wird, der seinen Sitz in Leinfelden-Echterdingen hat, eine Auflage von knapp unter 25.000 Exemplaren. Im März 2021 wurden 23.026 Exemplare verbreitet. Rund 70 Prozent der Zeitungen gehen an Abonnenten.Die Herausgeberin von "Damals" ist gleichzeitig die Geschäftsführerin der Verlagsgruppe. Es handelt sich um Katja Kohlhammer. Gegründet wurde das Magazin im Jahr 1969 von Hans Rempel. Bis zum Jahr 1992 war es im Damals-Verlag erschienen, der in Gießen saß. Herausgeber und Verleger war der Gründer selbst. Von 1993 bis 2002 war dann die Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart zuständig, doch 2003 ging der Besitzt von "Damals" in die Konradin Mediengruppe über.Zu dem wissenschaftlichen Beirat von "Damals" gehören seit Beginn viele bekannte und angesehen Althistoriker. So war beispielsweise der Althistoriker Christian Meier ein Teil von diesem, genau wie der Neuzeithistoriker Jürgen Osterhammel und der Mediävist Bernd Schneidmüller. Seit der Übernahme durch die Konradin Mediengruppe wurde dieser Beirat allerdings nicht mehr berufen. Die Qualität von "Damals" bleibt trotzdem hoch, da die Artikel wissenschaftlich fundiert ist und von angesehenen Kulturwissenschaftlern, Historikern, Archäologen und Philologen geschrieben werden. Das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Magazinen in Deutschland, die sich mit Geschichte auseinandersetzen. Diese werden nämlich fast ausschließlich von Journalisten geschrieben. Die Artikel sind epochenübergreifend gehalten, jede Ausgabe erhält ein eigenes Schwerpunktthema. Dieses umfasst dann in der Regel rund 40 Seiten von dem Heft. Es gibt zudem auch Sonderhefte in jedem Jahr, welches mit Fachbeiträgen zu einem spezifischen Thema versehen sind. Auszüge aus den Monatsausgaben sind auch online zu finden - beispielsweise auf www.wissenschaft.de/magazin/damals-aktuelles-heft.Da die Artikel thematisch immer sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, kann ein breites Publikum angesprochen werden. Durch die sehr gute Qualität und Recherche der Artikel ist das Magazin "Damals" für jeden Geschichtsinteressierten ein Highlight.