England

Die Heimat von «Fleabag» und «Normal People» wird im kommenden Jahr wieder als linearer Sender ausgestrahlt.

Der ehemalige Jugendsender BBC Three, der 2016 in ein digitales Angebot umgewandelt wurde, wird im kommenden Jahr als linearer Sender zurückkehren. Das war bereits bekannt, nun nannte die BBC ein genaueres Zeitfenster, wann der Roll-out stattfinden solle. Demnach kehrt BBC Three im Februar zurück. Die britische Medienaufsicht Ofcom hat den Sender am Donnerstag offiziell genehmigt und deutlich gemacht, dass jedes Jahr mindestens 75 Prozent der gesendeten Stunden Originalprogramme sein werden, die von der BBC für britische Zuschauer in Auftrag gegeben werden.Fiona Campbell, Controller von BBC Three, kommentierte die Entscheidung: „Dies ist ein großer Moment, da der neue Kanal ein Ziel für junges Publikum bietet, um mehr Inhalte auf der BBC zu entdecken. Wir werden Hand in Hand mit iPlayer zusammenarbeiten, um ein breites Angebot anzubieten, das für ganz Großbritannien repräsentativ ist, und wir werden weiterhin neue Talente und mutige Ideen unterstützen. Dieser Ansatz wird dem Publikum eine unverwechselbare Mischung aus Programmen bieten, die dazu da sind, zu einer entscheidenden und aufregenden Zeit, um in Großbritannien jung zu sein, zu unterhalten, zu inspirieren und zum Denken herauszufordern.“Die British Broadcasting Corporation feiert im kommenden Jahr ihren 100. Geburtstag, der neue alte Sender wird sich im Jubiläumsjahr auf britische Dramen konzentrieren. Zu den Serien gehören eine Adaption des Romans «Conversations with Friends» der «Normal People»-Autorin Sally Rooney, «Superhoe», geschrieben von und mit Nicôle Lecky in der Hauptrolle, eine zeitgenössische Horrorserie der Clarkson Twins, die in Bolton spielt, mit dem Titel «Red Rose», und der Thriller «Wrecked» des Nachwuchsautors Ryan J. Brown.