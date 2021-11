VOD-Ratings: Das Rad der VOD-Charts

VOD-Charts

Während «Squid Game» ins Mittelmaß abrutscht, darf ein Amazon-Neustart in dieser Woche jubeln.

Es ist weiterhin beeindruckend, dass der südkoreanische Hit «Squid Game» mehr als zwei Monate nach dem Start noch immer eine gute Rolle in den wöchentlichen Abrufzahlen der Streamingdienste spielt. Der große Hype ist allerdings verflogen, sodass an der Spitze Platz ist für neue Serien. Dazu später mehr. Auf Platz zehn landet in der der 47 Kalenderwoche die Fantasy-Serie. Insgesamt kommt man auf eine Bruttoreichweite von 2,66 Millionen.Auf Rang neun und acht folgen zwei Serien, die sehr nah beieinander liegen.und Mutter-Seriebringen es auf 2,87 beziehungsweise 2,88 Millionen Klicks im Zeitraum zwischen dem 19. und 25. November. Auf Platz sechs folgt in dieser Woche dann schon der Netflix-Hit, der erneut weniger als drei Millionen Klicks einheimst. Es stehen 2,98 Millionen zu Buche, genau wie bei, das überraschend in dieser Liste zum Vorschein tritt. Beide Serien, die wohl unterschiedlicher kaum sein könnten, teilen sich den sechsten Platz.Über die Drei-Millionen-Marke schafft es die spanische Reihe. 3,08 Millionen Zuschauer wollten in den vergangenen sieben Tagen die Sendung sehen. Auf Platz vier landet. Die erste Serie von Dick Wolfs «Chicago»-Franchise ist damit nach einer Woche Pause erneut mit von der Partie. Ebenfalls kehrtin diese Liste zurück. Mit 3,51 Millionen Abrufen ist sogar ein Platz auf dem Treppchen drin.Über «Squid Game» spricht die halbe Welt, dabei istnicht viel weniger erfolgreich. Beständig hält sich die Teufel-Serie mit Tom Ellis in den höheren Gefilden dieser Top10. In dieser Woche reicht es mit 4,30 Millionen Klicks für Platz zwei. Vom Platz an der Sonne grüßt in dieser Woche der Amazon-Neustart, dessen erste Staffel am vergangenen Freitag debütierte. Eine zweite Runde der Adaption der Buchreihe von Robert Jordan ist derweil schon bestellt. Mit Recht, denn für die Auftaktwoche wird eine Bruttoreichweite von 7,18 Millionen ausgewiesen.