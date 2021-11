MDR überträgt zehn Regionalliga-Spiele bis Weihnachten

TV-News

Da in Sachsen keine Zuschauer mehr in die Fußball-Stadien gelassen werden, überträgt der MDR alle Heimspiele der sächsischen Vertreter der Regionalliga Nordost – teilweise auch im TV.

Die sächsische Corona-Verordnung verbietet Zuschauer in Stadien bis einschließlich 12. Dezember. NOFV-Präsident Hermann Winkler rechnet sogar damit, dass bis Ende des Jahres keine Fans mehr in die sächsischen Regionalliga-Stadien dürfen. Deshalb reagiert der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) nun auf den Corona-bedingten Zuschauerausschluss und überträgt bis Weihnachten alle Heimspiele der sächsischen Vereine Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Chemnitzer FC, VfB Auerbach und FC Eilenburg in der Regionalliga Nordost. Die Spiele werden auf Sport-im-Osten.de angeboten. Drei weitere Spiele, unter anderem FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig, werden zudem im MDR-Fernsehen gezeigt.MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer erklärt den Schritt: „Wir wollen den Fans helfen, dass sie ihre Vereine zumindest Live auf dem Bildschirm verfolgen können, wenn sie Corona-bedingt nicht ins Stadion dürfen.“ NOFV-Präsident Hermann Winkler freut sich im Namen des Verbandes „über das vorzeitige Weihnachtsgeschenk des MDR an die Fans, wenn sie ihre Lieblinge schon nicht vor Ort anfeuern können.“Schon am morgigen Samstag überträgt Sport-im-Osten.de die Partie zwischen Chemie Leipzig und Energie Cottbus ab 14:05 Uhr live. „Auch wenn wir durch die zusätzlichen Übertragungen mehr Technik und Personal disponieren, achten wir natürlich streng auf die Corona-Bestimmungen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Spieler und Verantwortlichen der Vereine nicht zu gefährden“, versichert MDR-Sportchef Raiko Richter.BFC Dynamo – Lok Leipzig (im MDR Fernsehen)Chemie Leipzig – FC EilenburgVfB Auerbach – Union FürstenwaldeFC Eilenburg – FSV LuckenwaldeChemnitzer FC – Babelsberg 03 (im MDR Fernsehen)Lok Leipzig – Optik Rathenow 03VfB Auerbach – VSG AltglienickeChemie Leipzig – ZFC MeuselwitzCarl Zeiss Jena – Lok Leipzig (im MDR Fernsehen)