Zahlreiche Staffelrekorde im ZDF: «Die Chefin», «SOKO Leipzig» und die «heute-show»

Quotennews

Die drei Sendungen übertrafen ohne Probleme die Resultate der Vorwochen und bescherten dem ZDF einen überaus erfolgreichen Abend.



Die Krimiseriewar in der Vorwoche leicht zurückgefallen, doch nun ging es mit einem Plus von 600.000 Zuschauern zum neuen Staffelbestwert von 6,52 Millionen Fernsehenden. Dies entsprach einer hervorragenden Quote von 22,4 Prozent. Auch die 0,52 Millionen Jüngeren sicherten sich einen hohen Marktanteil von 7,9 Prozent.war mit 5,59 Millionen Krimifans ebenfalls so gefragt wie seit Anfang des Jahres nicht mehr. Das ZDF holte sich hier starke 19,9 Prozent Marktanteil. Die 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen bei guten 6,4 Prozent.Das ZDF machte mit dem nächsten Staffelbestwert für dieweiter. Die 4,89 Millionen Neugierigen steigerten sich auf sehr starke 23,4 Prozent. Auch in der jüngeren Gruppe wuchs das Interesse mit 1,33 Millionen Zusehenden auf ausgezeichnete 23,3 Prozent Marktanteil. Einzig dasverzeichnete einen leichten Rückgang gegenüber der Vorwoche, hielt sich aber mit 2,18 Millionen Fernsehenden und 13,4 Prozent weiterhin über dem Senderschnitt. Die 0,84 Millionen Jüngeren ergatterten noch eine herausragende Sehbeteiligung von 18,5 Prozent.Das Erste schob zu Beginn der Primetime zunächst einein. 4,94 Millionen Interessierte verfolgten die Sondersendung und sorgten für starke 17,0 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen erfolgreiche 12,6 Prozent zustande. Für die Komödieverkleinerte sich das Publikum allerdings wieder auf 3,94 Millionen Menschen und die Quote sank auf gute 12,1 Prozent. Die 0,31 Millionen Jüngeren fielen auf mäßige 4,7 Prozent Marktanteil zurück. Nur eine Woche zuvor hatte ebenfalls eine Ausgabe dieser Reihe hohe 8,1 Prozent eingefahren.