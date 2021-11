«Putzteufelswild»: Putzgame-Show geht noch vor Weihnachten bei RTLZWEI

TV-News

In der Woche vor Weihnachten soll die youngest-Media-Produktion den Nachmittag bestücken.

Bereits im April hatte RTLZWEI mitein neues Format bei youngest Media bestellt ( Quotenmeter berichtete ). Nun sind die Produktionsarbeiten abgeschlossen und der Grünwalder Sender hat einen Ausstrahlungstermin für die „Putz-Gameshow“ gefunden. Demnach startet die Show am 20. Dezember im Nachmittagsprogramm um 16:00 Uhr. Zu sehen gibt es zunächst vier Folgen, bis zum 23. Dezember. Pro Ausgabe treten vier Putzteufel in zwei Teams gegeneinander an du putzen um ein Preisgeld von 1.000 Euro und den Titel des wahren Putzchampions.In zwei Stunden müssen die Duos jeweils eine stark verschmutze und vermüllte Wohnung vollumfänglich auf Vordermann bringen – und zwar besser als das gegnerische Team. Es muss also aufgeräumt, entmüllt, gesaugt, gewischt, geschrubbt und vieles mehr in gemacht werden, denn der Dreck muss weg und die Uhr tickt. Nur ein Zweierteam zieht ins Finale ein, worin die beiden dann zu Rivalen werden.Die Finalisten haben für diese Herausforderung nur eine Stunde Zeit, um nochmals mit allen Mitteln zu reinigen, was das Zeug hält. Zusätzlich ist der Ekelgrad noch höher, als sie es sich hätten vorstellen können: So werden zum Beispiel gut genutzte Bordellzimmer und Festival-Toilettencontainer zum Endgegner für die Putzfans.Bereits ab dem 13. Dezember ist «Putzteufelswild - An die Besen, fertig, los» beim Streamingdienst RTL+ als Preview verfügbar.