Comcast verlängert «Chucky»

US-Fernsehen

Die Serie ist bei den Sendern USA Network und Syfy beheimatet.

Die Figur der, die auf der siebenteiligen Spielfilm-Reihe basiert, ist inzwischen auch als Serie bei USA Network und Syfy zu sehen. Ab 1. Dezember wird die gesamte Serie auch bei dem hauseigenen Streamingdienst Peacock ausgestrahlt. Nun hat man neue Folgen bestellt, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen."Wir sind begeistert, dass wir mit «Chucky» die Fäden für eine zweite Staffel des Puppen-Chaos ziehen können", sagt Serienschöpfer, Showrunner und ausführender Produzent Don Mancini. "Vielen Dank an unsere Partner bei USA, SYFY und UCP für ihre unglaubliche Unterstützung und Hilfe, um «Chucky» auf den kleinen Bildschirm zu bringen, größer denn je. Und an die Fans sendet Chucky seinen ungebrochenen Dank und eine Botschaft: ‚Es ist noch nicht vorbei, noch lange nicht. Passt im Jahr 2022 besser auf!‘“«Chucky» ist eine der wenigen Originalserien, die sowohl auf Syfy als auch auf USA Network, die beide zu NBCUniversal gehören, gezeigt werden. USA kündigte kürzlich an, dass das Krimidrama «The Sinner» nach dem Ende der vierten Staffel am 1. Dezember eingestellt wird.