«In aller Freundschaft»: Ungeborenes in Lebensgefahr

Quotennews

Etwas besser als zuletzt lief es für «Verrückt nach Meer», denn am Dienstag gastierte man in Rio de Janeiro.

Vor einigen Wochen verstarb die Tochter von Martin Stein auf der Intensivstation. Ihr ungeborenes Kind ist allerdings weiterhin am Leben. Die Ärzte der Sachsenklinik tun ihr Bestes, um das Kind zu retten. Jetzt gibt es allerdings Probleme, denn der Fötus leidet an Herzrhythmusstörungen. Und überhaupt: Wer übernimmt für das Kind die Vormundschaft? Der Erzählstrang lockte 4,11 Millionen Zuschauer zum Ersten und verhalf zu 14,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 0,47 Millionen Zuschauer dabei, sodass man auf 6,7 Prozent Marktanteil kam.Die Tage werden kälter:lieferte im Ersten am Nachmittag schöne Bilder. Die Episode „Über den Wolken von Rio“ wollten sich 1,20 Millionen Zuschauer (höchste Reichweite seit Monaten) nicht entgehen lassen. Der Küchenchef der „Prinzessin“ machte Halt in der Millionenmetropole und mietete einen Helikopter-Flug über die Copacabana. Die Sendung erreichte um 16.10 Uhr 9,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum entschieden sich 0,16 Millionen Zuschauer für das Programm, der Marktanteil lag bei mäßigen 6,6 Prozent.ging um 18.50 Uhr auf Sendung. Die Serie mit Floriane Daniel, Tim Wilde und Wendy Güntensperger war für 2,47 Millionen Zuschauer interessant, den Fall über eine tot aus dem See geborgene Frau sorgte für einen Marktanteil von 9,7 Prozent. 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten das Werk von Tobias Wolk, das von Florian Gottschick umgesetzt wurde. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei schlechten vier Prozent.