«Alice in Borderland» & Co.: Netflix kündigt Fortsetzungen an

In den nächsten Monaten werden zahlreiche Serien mit neuen Folgen fortgesetzt.

Peter Friedlander, Netflix' Leiter der Serienabteilung für die USA und Kanada, verkündete Details zu den Premieren einer ganzen Reihe von Serien sowie von wiederkehrenden Fan-Lieblingen wie «Locke & Key» und «The Umbrella Academy». Den Anfang der Netflix-Serienstarts machtam 14. Januar. Der Film folgt dem Archivar Dan Turner (Mamoudou Athie), der einen Job annimmt, um eine Sammlung beschädigter Videokassetten aus dem Jahr 1994 zu restaurieren."In meinen zehn Jahren bei Netflix war es immer wieder aufregend, die herunterfallenden Kinnladen, die Tweets in Großbuchstaben, die lustigen Memes und die leidenschaftlichen Theorien zu sehen, die von diesen einmaligen Momenten inspiriert wurden", schrieb Friedlander in einem Blogpost. "Genre-Geschichten haben die Macht, uns in neue Universen zu entführen, wie das Upside Down in «Stranger Things», uns neue Vokabeln beizubringen, wie «The Witcher», und, was am wichtigsten ist, uns in unserer gemeinsamen Liebe zu Sci-Fi, Horror, Fantasy, Anime und allem dazwischen zu vereinen.Die mit Spannung erwartete Premiere vonwird rund einen Monat später, am 25. Februar, zu sehen sein. Die Serie erzählt von den heldenhaften Abenteuern einiger der berühmtesten Wikinger, die jemals gelebt haben, gespielt von Sam Corlett, Frida Gustavsson und Leo Suter.Friedlander erwähnte in seinem Blog-Post vom Dienstagmorgen auch, dassam 1. Februar für seine zweite Staffel zurückkehren wird. Weitere Genre-Serien, die zu Netflix zurückkehren, sind die zweite Staffel von, einem japanischen Sci-Fi-Spannungsthriller, der auf der gleichnamigen Graphic Novel von Haro Arso basiert. Die vierte Staffel der beliebten Seriewird irgendwann im nächsten Sommer erscheinen. Im Jahr 2022 erscheinen außerdem:und