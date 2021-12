Joko und Klaas bestätigten Performance

Quotennews

Gleich drei Shows von Florida TV waren in der vergangenen Woche ein Erfolg. Und am Mittwoch verschieben Joko und Klaas auch schon wieder «TV total».

Der Fernsehsender ProSieben schickte um 20.15 Uhr ein Nachrichten-Special mit dem Themaauf Sendung, das bei ProSieben von 1,01 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Die Sendung verzeichnete dabei 0,62 Millionen Umworbene, der Marktanteil belief sich mit acht Prozent im akzeptablen Bereich. Die meisten Menschen hatten vermutlich aufgewartet, das in der vergangenen Woche mit tollen Werten gestartet war.Aufgrund des Vorprogramms waren die Werte in Woche zwei etwas schwächer. 1,40 Millionen Zuschauer schalteten ein, die Reichweite ist aber noch völlig in Ordnung. Der Gesamtmarktanteil belief sich nun auf 5,6 Prozent. Die von Steven Gätjen moderierte Sendung, die in München produziert wurde, verzeichnete 1,05 Millionen Werberelevante. Der Marktanteil lag bei tollen 16,0 Prozent, in der Vorwoche waren es 16,5 Prozent. Übrigens: Die Beiden haben ihre Show gewonnen, weshalb «TV total» erst um 20.30 Uhr auf Sendung geht.Zwischen 23.45 und 01.05 Uhr rutschtewieder ab. Angesichts eines weiteren Best-ofs blieben nur 0,32 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,27 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 10,0 Prozent. Übrigens: Danach sorgtenoch für 7,3 Prozent bei den Umworbenen.