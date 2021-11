Rekord für «Solo für Weiss»

Quotennews

Nie erzielte ein Film der Krimireihe einen höheren Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Die Krimi-Reihefeierte am Montag ihr Comeback. Vor über einem Jahr sorgte der fünfte Film „Schlaflos“ für eine Reichweite von 5,40 Millionen und einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Selbst in Zweiverwertung feiert Anna Maria Mühe als Nora Weiss große Erfolge. Die Wiederholung von „Für immer schweigen“ lockte im Frühjahr dieses Jahres 5,42 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Gestern setzte man noch einen oben drauf. Es wollten sich 7,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren „Das letzte Opfer“ nicht entgehen lassen. Die Geschichte von Mathias Klaschka, die Esther Bialas inszenierte, kam auf einen Marktanteil von 23,1 Prozent. Nur im März 2018 erzeugte ein «Solo für Weiss»-Film ein größeres Interesse, damals schalteten 7,25 Millionen ein. Der Marktanteil lag bei 22,2 ProzentAuch bei den Jüngeren war das gestrige Programm sehr gefragt. 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten wissen, wie Noras Chef, Kurt Böhnisch (Hannes Hellmann) in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Umstand, dass er noch während seiner Feier Suizid beging, sorgte für einen Marktanteil von 8,5 Prozent in der jungen Zuseherschaft.Auch am Vorabend setzte der Mainzer Sender auf Krimi-Ware in Form von. Die elfte Folge der vierten Staffel, die bereits seit Sonntag in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, verfolgten 3,74 Millionen Zuschauer. Um 18:00 Uhr generierte das ZDF für einen Marktanteil von 17,8 Prozent. Bei den Jüngeren waren die Zahlen nicht ganz so stark, reichten aber dennoch an ein annehmbares Niveau heran. Mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,1 Prozent drin.