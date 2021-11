Günther Jauch verabschiedet sich von «Menschen, Bilder, Emotionen»

Köpfe

Am Sonntag moderiert Günther Jauch zum letzten Mal den Jahresrückblick. RTL wird der «Wer wird Millionär?»-Moderator aber auch weiterhin treu bleiben.

Wenn am Sonntag, 5. Dezember, Günther Jauch in der Sendungdas Jahr Revue passieren lässt, tut er dies 25. Mal und gleichzeitig auch zum letzten Mal. Das hat RTL nun bestätigt. Jauch, der den Jahresrückblick vor seiner RTL-Zeit im ZDF präsentiert hatte, wird dem Kölner Sender aber in seiner Funktion als Moderator weiter erhalten bleiben. So werde er «Wer wird Millionär?» auch in Zukunft moderieren. „Statt wie beim Jahresrückblick 33 Jahre mache ich «Wer wird Millionär?» 2022 ja auch erst seit 23 Jahren. So gesehen, ist es für mich noch ein vergleichsweise junges Format“, wird der Quizmaster in einem Kurzinterview von RTL zitiert.In der Sendung am Sonntag soll nicht nur das Jahr 2021 Thema sein, auch der Abschied Jauchs wird im Mittelpunkt stehen. Dafür möchte man an besondere Momente des vergangenen Vierteljahrhunderts erinnern. Außerdem begrüßt er in der Live-Sendung Gäste, wie Spitzenpolitiker Wolfgang Schäuble, Tennis-Weltmeister Alexander Zverev, Shooting-Star Nathan Evans, «Supertalent»-Juror Lukas Podolski, Rapper Bushido sowie Menschen, deren Schicksale berührt haben. Außerdem treten Boris Becker und Kinderreporter Alexander auf, der AfD-Politiker Tino Chrupalla mit der Frage nach seinem deutschen Lieblingsgedicht ins Schlingern brachte.„Ich finde, dass das jetzt ein guter Moment ist, um zu sagen: Schön war’s. Und ich wollte und will noch immer das Ende für jede meiner Sendungen selbst bestimmen“, sagt der Moderator über seinen Abschied vom Format. Die Hochzeit der Sendung liegt ohnehin etwas weiter zurück. 2011 verfolgten mehr als acht Millionen Zuschauer «Menschen, Bilder, Emotionen». Im vergangenen Jahr zählte man hingegen nur noch 3,30 Millionen. Ein Nachfolger für Günther Jauch steht noch nicht fest.