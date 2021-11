«Bauer sucht Frau» bestätigt die starke Performance

Quotennews

Wie am vergangenen Montag schalteten erneut 4,51 Millionen Zuschauer ein.

In den vergangenen Wochen lief es ausgezeichnet für die RTL-Sendung. Zwar reichen die Zahlen nicht ganz an die Erfolgsergebnisse vergangener Tage heran, allerdings gilt es zu beachten, dass Inka Bause die Sendung bereits seit 2005 moderiert. Da sind Abnutzungserscheinungen vor allem in Zeiten von Streaming nicht vermeidbar. Dennoch unterhielt der Kölner Sender in den vergangenen Wochen sowohl am Montag als auch am Dienstag nahezu ausnahmslos mehr als vier Millionen Zuschauer. Nach einem zögerlichen Start stabilisierten sich auch die Einschaltquoten in der Zielgruppe und stiegen am vergangenen Montag gar auf starke 18,3 Prozent.In dieser Woche endet die fünfwöchige, zehn Folgen umfassende «Bauer sucht Frau»-Staffel. Die vorletzte Ausgabe verfolgten ab 20:15 Uhr wie vor einer Woche 4,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einer Sehbeteiligung von 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. In der Zielgruppe erreichte man 1,34 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Quote fiel mit 18,1 Prozent erneut stark aus. Seit Sendewoche drei hat der Montag den Dienstag überholt – es bleibt abzuwarten, ob dies auch beim Finale so bleibt.informierte ab 22:15 Uhr 2,33 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von 11,5 Prozent bei allen und 13,0 Prozent bei den Umworbenen entsprach. In der Zielgruppe verfolgten diesmal 0,61 Millionen die tägliche Nachrichtensendung. Auchkam um das Thema «Bauer sucht Frau» nicht herum. Das Magazin schickte Bauernreporter Ralf zu Bauer Enno. Ab 22:35 Uhr blieben 2,20 Millionen Zuschauer dran. Moderatorin Nazan Eckes beschäftigte sich zudem mit dem Corona-Virus. Mit 0,66 Millionen Jüngeren lag die Sehbeteiligung bei 13,6 Prozent. Insgesamt wurden 11,0 Prozent markiert.