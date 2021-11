«Florian Schroeder Satireshow»: Laura Karasek wird Redaktionsleiterin

TV-News

In der ersten Sendung am kommenden Donnerstag werden Kevin Kühnert und Bülent Ceylan zu Gast sein. Dass alles in geregelten Bahnen abläuft, dafür soll von nun an Laura Karasek sorgen.

Wenn am Donnerstag, 2. Dezember,um 23:25 Uhr ins Programm im Ersten zurückkehrt, kehrt nicht nur Satiriker Florian Schroeder selbst zurück, sondern er präsentiert auch ein neues Gesicht an seiner Seite. An Schroeders Seite ist seine neue Redaktionsleiterin Laura Karasek. Die Autorin, Moderatorin und Anwältin werde sich mit all ihren Facetten und ihrem Know-How in die Sendung einbringen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) versicherte.Florian Schroeder sagt über die neue Frau an seiner Seite: „Als mittelalter weißer männlicher TV-Moderator ist es mir eine freudige Ehre, mit Laura Karasek endlich einen famosen Jungbrunnen an meiner Seite zu haben.“ Laura Karasek sagt über ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich, weil auch ich als Frau nun die Chance habe, in einer Satiresendung zu Wort zu kommen, jedenfalls ab und zu; also: natürlich nur, wenn das Herrn Schroeder Recht ist, vermutlich nach Absprache, Sie wissen schon. Aber dennoch: Wir sind auf einem guten Weg, wir Frauen."Zu Gast in der ersten Sendung am Donnerstag sind SPD-Politiker Kevin Kühnert und Comedian Bülent Ceylan. Die Gäste für die weiteren Sendungen am 16. Und 23. Dezember stehen derweil noch nicht fest. Die «Florian Schroeder Satireshow» ist eine Produktion der Herbert & Schroeder GmbH im Auftrag des rbb und hr.