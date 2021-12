CNN suspendiert Chris Cuomo

Köpfe

Der Journalist des Senders soll seinem Bruder, den ehemaligen New Yorker Gouverneur, geholfen haben.

"Das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts hat am Montag Abschriften und Beweisstücke veröffentlicht, die ein neues Licht auf die Beteiligung von Chris Cuomo an der Verteidigung seines Bruders werfen. Die Dokumente, in die wir vor ihrer Veröffentlichung nicht eingeweiht waren, werfen ernste Fragen auf. Als Chris Cuomo uns gegenüber zugab, dass er den Mitarbeitern seines Bruders Ratschläge erteilt hatte, hat er gegen unsere Regeln verstoßen, und wir haben dies öffentlich anerkannt. Aber wir wussten auch die einzigartige Position zu schätzen, in der er sich befand, und verstanden sein Bedürfnis, die Familie an die erste Stelle zu setzen und den Job an die zweite", sagte CNN in einer Erklärung am Dienstagabend.Der Nachrichtensender von WarnerMedia hatte aufgrund dieses Vorfalls den äußerst beliebten Moderator Chris Cuomo suspendiert. Er ist zudem auch der Bruder des ehemaligen New Yorker Gouverneur Andre Cuomo. "Diese Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass er stärker in die Bemühungen seines Bruders verwickelt war, als wir bisher wussten. Aus diesem Grund haben wir Chris auf unbestimmte Zeit suspendiert, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden.“Trotz oder gerade wegen der Kontroverse ist Cuomo der beliebteste CNN-Moderator geblieben und hat mehr Zuschauer als seine Kollegen zur Hauptsendezeit wie Don Lemon und Anderson Cooper oder andere bekannte Persönlichkeiten wie Jake Tapper und Wolf Blitzer.