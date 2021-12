Amazon bestellt «Son of Good Fortune»

US-Fernsehen

Die neue Comedy-Serie kommt von Riz Ahmed und Lulu Wang.

Die Firmen von Riz Ahmed und Lulu Wang, also Left Handed Films und Local Time, arbeiten für die Comedy-Seriezusammen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lysley Tenorio und handelt von einem philippinischen Teenager ohne Papiere in der Bay Area, der eine turbulente Beziehung zu seiner ehemaligen B-Movie-Actionstar-Mutter führt, sich zum ersten Mal verliebt und herausfindet, wie er eine große Schuld zurückzahlen kann, bevor sein ganzes Leben zusammenbricht.Andrew Lopez wird das Buch für die Leinwand adaptieren und als ausführender Produzent fungieren. Ahmed wird zusammen mit Allie Moore von Left Handed als ausführender Produzent fungieren. Wang und Dani Melia sind ausführende Produzenten für Local Time. Tenorio wird als beratender Produzent fungieren, während Amazon Studios produziert.Das Projekt ist das erste für Left Handed, seit bekannt wurde, dass Ahmed und das Unternehmen im Januar einen First-Look-TV-Deal bei Amazon unterzeichnet hatten. Zuvor arbeitete er mit dem Streaming-Anbieter an dem von der Kritik gefeierten Film «Sound of Metal», für den Ahmed je eine Oscar-, BAFTA- und Golden-Globe-Nominierung als bester Schauspieler erhielt. Er und Left Handed arbeiten derzeit an der Serie «Englistan» für BBC Two, die Ahmed nicht nur als Produzent, sondern auch als Autor entwickelt hat.