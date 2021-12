Bella Ciao! Berlin bekommt eigene Netflix-Serie

International

Noch vor dem Start der Volume 5.2 kündigt Netflix ein Spin-off an.

Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021

Mehr als 5.000 Fans nahmen am Dienstag in Madrid im Palacio Vistalegre an einer Fan-Veranstaltung von «Haus des Geldes» teil. Dort verkündigte der Schauspieler der Figur Pedro Alonso (Berlin), dass es für ihn einen «La Casa de Papel»-Ableger geben wird. Die Serie soll am Freitag enden, doch Serienerfinder Alex Pina habe eine Vorgeschichte im Kopf."Es ist ein denkwürdiger Moment, denn es ist das Ende eines Zyklus und der Beginn eines neuen", sagte Alonso auf dem Fan-Event. "Heute habe ich mit Jesús Colmenar gesprochen und wir haben gesagt, dass wir jetzt ins Ungewisse gehen, offen für alles, was passiert, und ohne Erwartungen.""Ich weiß, dass diese Leute der Serie jede mögliche Wendung geben werden", sagte er und deutete auf die Gruppe der «Money Heist»-Drehbuchautoren auf der Veranstaltung. "Ich hoffe, dass wir weiterhin den Mut haben, diese wunderbare Energie zu nutzen, um wieder alles zu riskieren", fügte er hinzu.Übrigens: «Squid Game»-Star Park Hae-ssoo wird Berlin in einer südkoreanischen Version der Serie verkörpern.