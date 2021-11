Digital Natives: Sinje Irslinger

Interview

Die Schauspielerin ist ab heute in der RTL+-Produktion «Faking Hitler» zu sehen.

Geschichten und Charaktere zu erzählen, wodurch neue Perspektiven eröffnet werden und die die Zuschauer*innen bewegen und zum Nachdenken anregen. Filme, die berühren.Kaffee. Kaffee. Kaffee.Informationsquelle Nr. 1 für morgens nach dem Aufstehen ist immer noch die «Tagesschau». Danach beziehe ich größtenteils die Online-Angebote der großen Print-Medien wie der SZ, FAZ, Zeit. Vor allem in den letzten Jahren sind auch Podcasts hinzugekommen wie „Lage der Nation“, die gründlich recherchierte und transparente Hintergrund-Fakten zu aktuellen politischen Themen liefern.Vor allem möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten, die die Liebe zum Beruf teilen, die Kunst des Films achten und den Kraftakt eines jeden, der sich mit Herz und Seele in seinen Beruf kniet, respektieren und wertschätzen. Ich möchte mit mutigen Kreativen zusammenarbeiten, die zuhören können, sich immer wieder neu ausprobieren und in der Lage sind auch Fehler einzugestehen.Positiv beeinflussen mich vor allem meine Erfahrungen im Leben und die Lehren, die ich daraus ziehen kann. Es kommt dann immer darauf an, wo ich mich gerade im Leben befinde und wohin ich mich bewege, was sich daraus wieder an Erkenntnissen erschließt. Eine davon ist es, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und mehr über sich selbst lachen zu können. Wir alle befinden uns in einem stetigen work in progress Stadium.Am besten mit einer großen Portion selbst gekochte Pasta Linguine nero di seppia pomodorini gialli e burrata e acciugheIch lese viel, das hält den Kopf fit! Vor allem gerne gesellschaftskritische Auseinandersetzungen. Gerade zum Beispiel „Violence“ von Slavoj ZizekAktiv nutze ich nur noch Instagram und YouTube.Mario Kart, gerade arbeite ich schwer daran meine Drifts zu verbessern…MUBI, eine Film-VoD-Plattform, die sehr sorgfältig kuratiert wird, bei der auch Filme von aktuellen Festivals laufen und darüber hinaus auch noch in der Filmgeschichte gestöbert werden kann!