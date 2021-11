Sportcheck

Ganz viel internationalen Handball gibt es unter der Woche auf dem Bildschirm zu sehen. Die Fans müssen streamen, ehe es ab Freitag wieder los geht mit Fußball aus good old Germany und schon ab Donnerstag diversem Wintersport aus allen Herren Ländern.

Die Programm-Highlights der nächsten Woche

Wer am letzten "Black Friday" Freitag zugeschlagen hat, kann nun ganz viel Volleyball schauen: Sport1 bot da einen „Ligapass" an für ganz viele Topspiele – für 55,90 statt 79,90 Euro. Drei Topspiele der Frauen-Bundesliga laufen auf dem Sender im Dezember auch im Free-TV. Start ist am 3. Dezember mit der Partie SSC Palmberg Schwerin gegen Allianz MTV Stuttgart. Mit dem Pass kann man auf Sport1 Extra alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie den DVV-Pokal sehen.Die neue „Akademie Darts“ sorgt für ein Interaktives Training und auf Einblicke in die Karriere von Rekordweltmeister Phil „The Power" Taylor. Unter akademie.sport1.de kann man sich anmelden, 69 Euro kostet der Spaß zum Start, regulär dann 99 Euro. Doch Tylor verspricht: „Ich verbessere nicht nur dein Dartsspiel – ich zeige dir, wie man Matches gewinnt!“ Passend dazu zeigt Sport1 die Darts-WM vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 im Free-TV.Sport1 zum Dritten: Sport1 zeigt am 9. Januar das nächsten Jahres live im Free-TV das letzte Testmatch der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der danach beginnenden Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn. Es geht an einem Sonntag in Wetzlar gegen Serbien. Anwurf ist um 19.05 Uhr.Nitro ändert sein Programm für den 9. Dezember. Und das hat mir der UEFA Europa Conference League zu tun. Es geht um Fußball. Und da steht im dritten europäischen Wettbewerb ab 21.00 Uhr das entscheidende Match für Union Berlin an. Mit einem Heimsieg über Slavia Prag könnten die Hauptstädter international überwintern. Der Grund für die Verschiebung der Übertragung von RTL zu Nitro dürfte auch den mäßig erfolgreichen Quoten geschuldet sein. Einzig das Europa-League-Match zwischen Celtic Glasgow und Bayer Leverkusen Ende September konnte mit mehr als 14 Prozent in der Zielgruppe vollends überzeugen. Am Donnerstag landete das Frankfurt-Spiel bei 11,5 Prozent. RTL wird stattdessen am 9. Dezemberausstrahlen. Jauch wird bis 23:30 Uhr auf Sendung bleiben, unterbrochen nur um 22:15 Uhr von. Wie üblich überträgt RTL+ alle Spiele mit deutscher Beteiligung.Sportdigital ist als Pay-TV-Sender bekannt für viel internationalen Fußball aus aller Welt. Nun steigert sich die Zusammenarbeit des Senders mit DAZN insoweit, als dass die Streaming-Plattform den linearen Kanal von Sportdigital bei sich integriert. Die Kooperation sorgt dafür, dass nun auch über DAZN Fußball aus den 20 Ligen zu sehen ist, die bislang nur über Sportdigital liefen. Beispielsweise die A-League (Australien), die Ekstraklasa (Polen) oder die Fortuna Liga (Tschechien),Eurosport meldete sich am Sonntag vom Skispringen aus Ruka, bei dem die Deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler auf dem Podest landeten. Die Übertragung verfolgten 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Dies entsprach einem Marktanteil von 2,4 Prozent. Schon die Qualifikation am Freitag (26. November) bescherte Eurosport starke Quoten. Das Ausscheidungsspringen sahen im Schnitt 380.000 Zuschauer:innen bei einem Marktanteil von 2,2 Prozent.* Montag, 13.45 Uhr: Main Tour (Snooker aus York, Großbritannien, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: Türkgücü München - FSV Zwickau (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 20.45 Uhr: Derby County - Queens Park Rangers (Fußball aus England, Championship, DAZN)* Dienstag, 4.30 Uhr: Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 18.45 Uhr: 1860 München - Waldhof Mannheim (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Dienstag, 19.45 Uhr: Lemgo Lippe - Chekhovskie Medvedi (Handball, EHF-Cup, DAZN)* Dienstag, 20.30 Uhr: Newcastle United - Norwich City (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Dienstag, 21.45 Uhr: Logrono - Magdeburg (Handball, EHF-Cup, DAZN)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Motor Zaporozhye - SG Flensburg-Handewitt (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 13.30 Uhr: Weltcup aus Östersund (Biathlon, 7,5 km-Rennen der Damen, ARD)* Donnerstag, 20.45 Uhr: THW Kiel - Vardar Skopje (Handball, Champions League, DAZN)* Freitag, 11.20 Uhr: Nordische Kombination (Weltcup der Frauen aus Lillehammer, Eurosport)* Freitag, 12.15 Uhr: Langlauf (Weltcup der Frauen aus Lillehammer, Sprint, Eurosport)* Freitag, 15.25 Uhr: Ski Freestyle (Weltcup der Herren aus Ruka in Finnland, Eurosport)* Freitag, 19.00 Uhr: Krefeld Pinguine - Ingolstadt Panther (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.00 Uhr: Champions League (Bahnrad-Wettbewerb aus London, Eurosport)* Freitag, 20.00 Uhr: MTV Stuttgart - SSC Schwerin (Volleyball, Bundesliga der Frauen, Sport 1)* Samstag, 09.55 Uhr: Langlauf (Skiathlon, Weltcup aus Lillehammer, Eurosport)* Samstag, 11.00 Uhr: Bobfahren (Weltcup aus Altenberg, ARD)* Samstag, 11.25 Uhr: Nordische Kombination (Weltcup aus Lillehammer, Eurosport)* Samstag, 12.50 Uhr: Biathlon (Weltcup der Damen, Verfolgung, ARD)* Samstag, 16.30 Uhr: Skispringen (Weltcup aus Wisla, Polen, Teamspringen, Eurosport)* Samstag, 19.00 Uhr: New York Knicks - Denver Nuggets (Basketball, NBA, DAZN)* Samstag, 20.15 Uhr: Rhein Neckar Löwen - Füchse Berlin (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Samstag, 23.30 Uhr: u.a. Borussia Dortmund - Bayern München (Fußball, Bundesliga, das Topspiel im Free-TV als Zusammenfassung im ZDF-Sportstudio)* Sonntag, 13.30 Uhr: HSV Hamburg - THW Kiel (Handball, Bundesliga, NDR)* Sonntag, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - Hertha BSC (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 16.15 Uhr: Straubing Tigers - EHC München (Eishockey, DEL, Maganta TV)* Sonntag, 18.30 Uhr: GP von Saudi-Arabien (Motorsport, Formel 1, 21. WM-Lauf, RTL)* Sonntag, 19:00 Uhr: evtl. Kansas City Chiefs - Denver Broncos (Football, NFL, ProSieben Maxx)* Sonntag, 20.00 Uhr: Super G der Herren (Ski Alpin, Weltcup in Beaver Creek, Eurosport)