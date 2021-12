3 Quotengeheimnisse

Am Donnerstag duellierten sich Das Erste, das ZDF und Sat.1 mit jeweils einer Dokumentation. Die Zuschauer hatten die Qual der Wahl.

Das Erste beschäftigte sich am Dienstag um 23.05 Uhr mit vier Mädchen aus drei Kontinenten. Unter anderem stand die 14-jährige Fatou im Vordergrund, die jeden Tag Stunden mit dem Wasserholen im Senegal beschäftigt ist. Wie die zwölfjährige Gagan in Indien der Luftverschmutzung ausgesetzt war, wollten 0,41 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil bewegte sich bei 3,4 Prozent. 0,11 Millionen jüngere Menschen verfolgten das Leben der Australierin Sabyah, die Down Under unter der Kohleindustrie litt. Der Marktanteil sorgte für 3,3 Prozent.In der Reihe «37 Grad» beschäftigte sich Reporterin Nathalie Suthor mit dem Thema häusliche Gewalt. Jeden dritten Tag kommt ein Partner ums Leben. Der Stoff, den das ZDF am Dienstag um 22.20 Uhr sendete, lockte 1,87 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil belief sich auf 8,3 Prozent. Mit 0,40 Millionen jungen Fernsehzuschauern erreichte das ZDF 6,8 Prozent Marktanteil.Am letzten Tag des Novembers setzte der Sender Sat.1 auf „Lockdown Penny-Markt! Neues vom Kult-Discounter“, der im Herzen St. Paulis seit vielen Jahren kult ist. Der Film, der an frühere kultige Stellen anknüpfen wollte, war linear kein Erfolg. Lediglich 0,31 Millionen Zuschauer waren um 23.35 Uhr dabei, der Marktanteil enttäuschte mit 2,8 Prozent. Auch bei den jungen Zuschauern war die Ausgabe mit 0,11 Millionen und 3,7 Prozent kein wirklicher Erfolg.