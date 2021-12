«Send Help» läuft bei AMCs Allblk

US-Fernsehen

Die Serie stammt von den «Insecure»-Schauspieler Jean Elie und Mike Gauyo.

Der Streamingdienst von AMC Networks für schwarze Inhalte, Allblk, hat grünes Licht für die düstere Comedygegeben. In der Serie wird «Secure»-Star Jean Ealie die Hauptrolle übernehmen. Mike Gauyo ist als Story Editor an Bord. In der HBO-Serie spielt Elie den jüngeren Bruder von Issa.«Send Help» folgt Fritz (Elie), einem jungen haitianischen Amerikaner der ersten Generation, der mit den Herausforderungen des "Groß-Raus-Kommens" in Hollywood zu kämpfen hat, während er mit einer kürzlichen Familientragödie fertig werden muss. Er zieht von Brockton, Massachusetts, nach L.A. um, während er versucht, der neue Mann in der Familie zu sein und die Dating-Szene in Südkalifornien zu erkunden. Während der gesamten Serie kämpft Fritz mit seinen Gefühlen des Impostersyndroms, der Hollywood-Community und seinen Familienproblemen. Anstatt sich mit seinen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen, zieht er es vor, die Probleme, die alle anderen sehen, zu leugnen und zu vermeiden."Die Vielfalt der auf Allblk verfügbaren Inhalte zu erhöhen, stand für uns bei der Vorbereitung auf das kommende Jahr an erster Stelle", so Dismuke. „«Send Help» wird eine neue Perspektive in unsere Programmbibliothek einführen, von der wir erwarten, dass sie ein Publikum über alle Geschlechter, Altersgruppen und Kulturen hinweg erreichen wird – und dabei auch emotionale Situationen mit komödiantischer Erleichterung anspricht."