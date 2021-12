AMC beendet «Kevin Can F*** Himself»

US-Fernsehen

Für die satirische Comedy-Serie ist bereits mit dem Ende der zweiten Runde Schluss.

Wie der Sender AMC bestätigte, wird die Serienach der zweiten Staffel abgesetzt. Die Nachricht kommt, nachdem die Serie im August für eine zweite Staffel verlängert wurde. In der dunklen Comedy-Serie spielt «Schitt's Creek»-Star Annie Murphy die Rolle der Allison McRoberts, einer Frau, die wir alle zu kennen glaubten: die prototypische Sitcom-Frau.Neben Murphy spielen in der Serie auch Mary Hollis Inboden, Eric Petersen, Alex Bonifer, Brian Howe und Raymond Lee mit. Sie wird in und um Boston, Massachusetts, gedreht.Die Serie wurde von Valerie Armstrong entwickelt, die auch als ausführende Produzentin fungiert. Craig DiGregorio fungiert als Showrunner und ausführender Produzent, während Rashida Jones und Will McCormack über Le Train Train als ausführende Produzenten fungieren.