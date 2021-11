«Ahsoko Tano»: Ivanna Sakhno spielt mit

US-Fernsehen

Für die neue Disney+-Serie wird die Schauspielerin aus «Pacific Rim: Uprising» mitmachen.

Die Verantwortlichen von Disney verrieten, dass Ivanna Sakhno bei der kommenden Disney+-Seriemitwirken wird. Sakhno wird in der Serie an der Seite von Rosario Dawson, die Tano spielen wird, und Natasha Liu Bordizzo auftreten, die kürzlich als «Star Wars Rebels»-Figur Sabine Wren angekündigt wurde.Details über die Figur, die Sakhno spielt, werden noch geheim gehalten, aber es wird angenommen, dass es sich um eine neue Figur handelt, die für die Serie geschaffen wurde. Sakhno ist unter anderem aus «Pacific Rim: Uprising» ► und der Hulu-Serie «High Fidelity» bekannt.Die Serie «Ahsoka Tano», die einfach als «Ahsoka» bekannt ist, wurde erstmals im Dezember 2020 angekündigt, wobei Dawson die Rolle, die sie erstmals in Staffel zwei der Hit-Serie «The Mandalorian» spielte, wieder aufnimmt. Der Produktionsbeginn der neuen Serie ist derzeit für Anfang 2022 geplant. Es wurde bereits berichtet, dass Hayden Christensen in der Serie in der Rolle des Anakin Skywalker/Darth Vader zu sehen sein wird, wobei Skywalker Tano als Padawan betreut hat.