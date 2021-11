«The Voice of Germany» und «Das große Backen» verlieren weiter

Quotennews

Eigentlich ist die Castingshow ein echter Quotengarant für Sat.1, doch in den letzten Wochen rutscht das Format immer weiter ab.



Die zweiten Sing-Offs vondrehten sich am gestrigen Abend um Team Sarah und Team Mark. Erstmals dürfen die Zuschauer per App entschieden, wer einen Platz auf dem Hot Seat erhält. Zuletzt war das Format deutlich abgesunken. Auch die ersten Sing-Offs am Donnerstag liefen vor 1,52 Millionen Fernsehenden und damit deutlich unter dem Ausgangsniveau. Die 0,59 Millionen Umworbenen übertrafen mit 9,5 Prozent Marktanteil nur knapp den Senderschnitt.Doch wieder konnte ein Rückgang nicht verhindert werden, was zum bisher schwächsten Ergebnis der Staffel in Sat.1 führte. Es schalteten lediglich 1,49 Millionen Fernsehende ein, während der Tiefpunkt bei ProSieben mit 1,22 Millionen Zuschauern erreicht worden war. Nun stürzte man auch auf dem Gesamtmarkt erstmals unter den Senderschnitt und landete bei passablen 5,2 Prozent Marktanteil. Die 0,63 Millionen Umworbenen lagen mit einer Quote von 7,8 Prozent genau im Sat.1-Senderschnitt.Zumindest auf dem Gesamtmarkt war das Interesse anam Vorabend ab 17.30 Uhr deutlich größer. Doch auch hier musste man mit 1,83 Millionen Fernsehenden einen leichten Rückgang hinnehmen. Übrig blieb eine hohe Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. In der Zielgruppe stand mit 0,59 Millionen Umworbenen das bislang schwächste Staffelergebnis auf dem Programm. Zum Auftakt wurden starke 13,2 Prozent verbucht, gestern waren es noch gute 9,3 Prozent.