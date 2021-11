Von Eishockey bis Skispringen: Der ZDF-Wintersport am Samstag

Quotennews

Allein mit Wintersport konnte sich der geneigte Fan über sieben Stunden am gestrigen Samstag beschäftigen. Und dann gab es noch mehr!

Der Wintersport begann gestern im Zweiten zu gewohnt früher Uhrzeit. Ab bereits 11:00 Uhr starteten die ersten Abfahrer in Lake Louise. Bereits anwesend waren hier 0,99 Millionen Zuschauer, wovon wiederum 0,108 Millionen sich als jüngere Zuschauer definieren ließen. Die Marktanteile der frühen Übertragung lagen bei 13,3 Prozent insgesamt und 5,3 Prozent am jungen Markt. Kein schlechter Start, der sich zudem über Eishockey-Highlights, Biathlon aus Östersund, Rodeln aus Sotschi, Bob aus Innsbruck und Langlauf aus Ruka auf bis zu 2,15 Millionen Zuschauer steigerte. Von diesen 2,15 Millionen Zuschauern konnten schließlich 0,32 Millionen als jüngere Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 11,4 Prozent einstellte. Insgesamt blockierte das Zweite mit den kalten Sportarten 17,7 Prozent des TV-Marktes.Später am Tag, ab 16:55 Uhr, starteten die Skispringer in ihren nächsten Welt-Cup. Ebenfalls aus dem finnischen Ruka starteten die Athleten vor 2,95 Millionen ZDF-Zuschauern in den ersten Durchgang. Junge Zuschauer waren hier dann auch starke 0,36 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 9,8 Prozent. Insgesamt stabilisierte sich die ZDF-Leistung auf einen Marktanteil von 17,6 Prozent. Unterbrochen von den Nordischen Kombinieren, ging dann der zweite Durchgang und damit der letzte Wettkampf des gestrigen Tages vonstatten. Den Wintersport-Abschluss schauten dann 3,06 Millionen Zuschauer, wovon 0,31 Millionen als junge Zuschauer definiert werden konnten. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 16,4 Prozent und 8,0 Prozent am jungen Markt.Wer es eher mit Fußball hält, konnte ab 18:00 Uhr wie gewohnt dieim Ersten einschalten. Vor 2,58 Millionen Zuschauern startete die Berichterstattung, wodurch ein Marktanteil von 13,3 Prozent markiert wurde. Mit 0,28 Millionen jungen Zuschauern reichte es vorerst zu einem Marktanteil von 6,9 Prozent. Ab 18:30 Uhr und dem Start der Bundesliga-Berichte stieg das Interesse auf 4,24 Millionen Zuschauer und 0,57 Millionen junge Zuschauer. Die Marktanteile stiegen damit auf 18,5 Prozent insgesamt und 12,2 Prozent am jungen Markt.