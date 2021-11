Quotencheck

Die 24 Episoden der Anime-Serie wurden im November bei ProSieben Maxx wiederholt.

Bereits seit dem Jahr 1987 erscheint das Manga „Kaito Kid“ des japanischen Zeichners Gōshō Aoyama, der in all der Zeit allerdings nur fünf Volumes auf den Markt brachte. Zwischen 2010 und 2012 produzierte TMS Entertainment eine zwölfteilige Anime-Serie, in den Jahren 2014 und 2015 folgten zwei Staffeln einer weiteren Serie, die aber nun von A-1 Pictures für ytv produziert wurde. Im Vordergrund von «Magic Kaito» steht der 17-jährige Kaito, Sohn eines berühmten Magiers, der nach dem Tod entdeckt, dass sein Vater ein Meisterdieb war.Die zweite Wiederholung der Serie startete am 2. November 2021 um 16.45 Uhr in Doppelfolgen. Jeweils 0,08 Millionen Menschen schalteten ein. Mit 0,06 sowie 0,05 Millionen Umworbene sicherte sich ProSieben Maxx hervorragende zweieinhalb und zwei Prozent Marktanteil. Einen Tag später wurde das Ergebnis beim Gesamtmarkt bestätigt, bei den jungen Leuten fuhr man jeweils 0,07 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile sorgten nun für spitzenmäßige 3,0 und 2,6 Prozent.Der Bestwert wurde am Donnerstag, den 4. November, erzielt. 0,13 und 0,11 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil kletterte auf beachtliche 1,0 und 0,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern kam die Serie, die bereits vor zwei Jahren bei ProSieben Maxx Premiere hatte, auf 0,10 und 0,09 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile steigerten sich auf fabelhafte 4,1 und 3,4 Prozent.Bereits einen Tag später sank das Interesse. 0,09 und 0,07 Millionen Zuschauer schalteten ein, wovon 0,07 und 0,05 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich nun auf zweieinhalb und 1,9 Prozent. Die zweite Woche startete mit jeweils nur 0,04 Millionen Umworbenen, sodass die Fernsehstation auf 1,6 und 1,4 Prozent Marktanteil kam.Am Freitag, den 12. November, sendete ProSieben gleich drei Episoden der Serie. Diese waren mit 0,02, 0,05 und 0,07 Millionen Zuschauern weniger gefragt. Bei den Werberelevanten fielen die Ergebnisse mit 0,8, 1,7 und 2,0 Prozent völlig unterschiedlich aus. Am Montag darauf ging eine Folge erst um 18.00 Uhr auf Sendung, nur 60.000 Menschen waren dabei. Mit 40.000 jungen Leuten sicherte man sich 1,1 Prozent.Die Wiederholungen der zweiten «Magic Kaito»-Staffel bescherten ProSieben Maxx 0,07 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei guten 0,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,05 Millionen, womit hervorragende 2,1 Prozent Marktanteil heraussprangen.