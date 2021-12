Offiziell: Clayton Echard wird «Bachelor»

US-Fernsehen

Bereits vor wenigen Monaten wurde der neue Star angekündigt.

Obwohl bereits seit mehreren Wochen die Dreharbeiten anlaufen, musste Clayton Echard erst im Programm von ABC als Kandidat von «The Bachelorette» aussortiert werden. Der junge Mann war zunächst als Verehrer von Michelle Young aufgetreten.Echards Staffel markiert das 20. Jahr, in dem «The Bachelor» auf Sendung ist. Mit 26 Staffeln des Flaggschiffs «Bachelor», 18 Staffeln «Bachelorette», sieben Staffeln «Bachelor in Paradise» und weiteren Staffeln verschiedener Spin-offs, einschließlich «Bachelor Pad», «The Bachelor Winter Games» und sogar einer möglichen Seniorenversion der Dating-Show, die laut US-Branchenblatt ‚Variety‘ noch in Arbeit ist, das größte Franchise der amerikanischen TV-Landschaft.Echards Staffel ist auch die erste von «The Bachelor», die nicht von dem altgedienten Moderator Chris Harrison geleitet wird, der sich Anfang des Jahres aus der Serie verabschiedet hat. Jesse Palmer – der ehemalige NFL-Quarterback und ESPN-Kommentator, der in Staffel fünf selbst als «The Bachelor» auftrat – wird die Moderation übernehmen.