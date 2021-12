Netflix investiert in von People of Color geführte Banken

Vermischtes

100 Millionen US-Dollar lässt der Streamingkonzern für dieses Unterfangen springen.

Am Mittwoch gab der Unterhaltungsriese aus Los Gatos, Netflix , bekannt, dass er 100 Millionen US-Dollar in sechs von People of Color geführte Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten von Amerika investiert hat. Man teilte mit, man habe zwei Prozent seines Barvermögens dazu genommen, um schwarze Gemeinden zu unterstützen."Mehr Kapital, das in diese Institutionen fließt, bedeutet mehr Kredite für Privathaushalte und kleine Unternehmen, was zu mehr Möglichkeiten für schwarze Gemeinden führt", schrieben Aaron Mitchell, Personalleiter der Netflix Animation Studios, und Schatzmeisterin Shannon Alwyn am Mittwoch in einem Blogbeitrag.„Um die Wohlstandslücke zu schließen, müssen sich mehr Unternehmen dieser Bewegung anschließen", schreiben die Netflix-Manager und verweisen auf einen Beitrag aus dem vergangenen Jahr, in dem sie ihre Erfahrungen mit der Initiative schildern. "Gemeinsam können wir zu mehr Wohlstand und Fortschritt für schwarze Gemeinschaften beitragen", schrieben Mitchell und Alwyn.