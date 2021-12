AMC gibt grünes Licht für «Lives of the Mayfair Witches»

US-Fernsehen

Die Serie soll in knapp einem Jahr im linearen Fernsehen laufen.

Der Fernsehsender AMC hat eine Serie bestellt, die auf den Romanen von Anne Rice basiert. „Lives of the Mayfair Witches“ heißen die Romane, die alsins Fernsehen kommen sollen. Der Unterhaltungssender hat acht Episoden bestellt, die Ende 2022 bei AMC ausgestrahlt werden. Auch für den Streamingbereich sind diese Folgen vorgesehen, diese laufen dann bei AMC Plus. AMC Studios produziert.Im Mittelpunkt der Serie steht eine intuitive junge Neurochirurgin, die herausfindet, dass sie die unwahrscheinliche Erbin einer Hexenfamilie ist. Während sie sich mit ihren neu entdeckten Kräften auseinandersetzt, muss sie sich mit einer unheimlichen Präsenz auseinandersetzen, die ihre Familie seit Generationen heimsucht."2022 wird das größte Jahr für Originalprogramme in der Geschichte unseres Unternehmens sein, und wir sind buchstäblich überglücklich, dass es nun die ersten beiden Serien eines expandierenden Anne-Rice-Universums umfassen wird, das auf Geschichten und Charakteren aufbaut, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben", sagte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Wir sind auch sehr glücklich, so talentierte Geschichtenerzähler wie Esta und Michelle für diese Adaption zu haben, die der ersten Staffel von «Anne Rice's Interview with the Vampire» Ende nächsten Jahres folgen wird."