Lana Cho macht mit 20th Television Geschäfte

US-Fernsehen

Die Autorin und Produzentin stellte zuletzt eine Serie für Amazon her.

Zuletzt produzierte Lana Cho die Amazon-Serie(Amazon) und die für Hulu geplante Serie. Die Autorin und Produzentin hat nun mit der Disney-Tochter 20th Television einen Exklusivvertrag unterschrieben. Sie wird auch Co-Produzentin an einem neuen Projekt.Cho wird ihre eigenen Komödien und Dramen für alle Plattformen entwickeln und gleichzeitig Serien von anderen Autoren betreuen. Als erstes Projekt wird sie «American Born Chinese» für Disney+ mitproduzieren. Die Serie, eine Action-Komödie, die auf der gleichnamigen Graphic Novel von Gene Luen Yang aus dem Jahr 2006 basiert, wird von Regisseur Destin Daniel Cretton und den Autoren Kelvin Yu und Charles Yu produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Yang, Melvin Mar, Jake Kasdan und Asher Goldstein. Cho entwickelt derzeit auch «American Seoul», eine Dramaserie für Hulu."Wir arbeiten schon lange mit Lana Cho zusammen und bewundern ihre einzigartige Sichtweise, ihren Hintergrund und ihre bemerkenswerte Gabe für Dialoge und Charaktere", so Karey Burke, Präsidentin von 20th Television. "Wir denken, dass es an der Zeit war, ihre Stimme zu hören, und wir sind fest entschlossen, uns für sie einzusetzen."