Quotencheck

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender ProSieben Maxx wiederholte insgesamt 52 Episoden.

Die erfolgreiche japanische Anime-Serie «Star Blazers 2199», produziert von Atsushi Ariyoshiii, Hideaki Matsumoto, Fumo Teranishi und Mikio Gunji, feierte bereits im Jahr 2012 beim Fernsehsender JNN Premiere. Hierzulande wurde die Serie um Susumu Kodai mehrfach bei ProSieben Maxx ausgestrahlt. Zwischen Dienstag, den 14. September, und Mittwoch, den 20. Oktober 2021, setzte ProSieben Maxx auf den Rerun der ersten und einzigen Staffel. Die 26 Geschichten brachten am werktäglichen 17.35 Uhr-Sendeplatz 0,08 Millionen Fernsehzuschauer und 0,6 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,06 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei außerordentlichen 2,3 Prozent.Tags darauf setzte ProSieben Maxx die Anime-Serie mit der Nachfolgeserie «Star Blazers 2202» fort, die zwischen Oktober 2018 und März 2019 für den Sender TXN produziert wurde. Das Format stammt von Hirotaka Furuawa, als Studio fungierte dieses Mal Xebec. Der Rerun von der ersten Folge fesselte 0,08 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,05 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei starken 1,9 Prozent. Am Wochenabschluss verbuchte der Unterhaltungssender sogar 2,2 Prozent, ausschlaggebend waren die 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt waren 0,09 Millionen Zuschauer dabei.Am Montag, den 25. Oktober 2021, verzeichnete ProSieben Maxx die höchste Reichweite beim Gesamtpublikum: 0,12 Millionen Fernsehzuschauer wurden um 17.35 Uhr gemessen, der Marktanteil bei allen Zuschauern betrug starke 0,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern markierte man mit 0,10 Millionen Zuschauer ebenso einen Bestwert, der dafür sorgte, dass man einen fabelhaften Marktanteil von 3,4 Prozent verbuchte.Doch am Dienstag und Mittwoch sanken die Werte. Nur noch 0,07 und 0,06 Millionen Zuschauer waren dabei, die Reichweiten bei den Umworbenen sanken auf 0,06 und 0,04 Millionen, die Marktanteil rutschten auf 1,9 und 1,6 Prozent. Am Donnerstag standen wieder 2,1 Prozent auf der Uhr, obwohl sich die Reichweite bei den Jüngeren nur um 0,01 Millionen verbesserte.Am Mittwoch, den 17. November, fuhr man nur 50.000 Zuschauer ein, wovon 30.000 Umworbene waren. Die Sendung rutschte unter die magische Ein-Prozent-Marke und musste sich mit 0,9 Prozent zufrieden geben. Insgesamt kamen die 26 Reruns von «Star Blazers 2202» auf 0,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,05 Millionen angezeigt, sodass man auf 1,8 Prozent Marktanteil kam. Die Wiederholungen rissen zwar keine Bäume aus, die Perfomance ist aber dennoch gut.