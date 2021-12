ZDF-Benefizgala kommt am Ersten nicht vorbei

Quotennews

Mit unterhaltsamen Abenden, prominenten Gästen und lockeren Talks lässt sich sonst gut Quote machen. Gestern war das Erste jedoch schlicht besser.

Mit der Showsind wir wohl endgültig in der Weihnachtszeit angekommen. Die Benefizgala im Zweiten sorgten jedoch am gestrigen Abend für noch etwas anderes, sie sorgte beim Mainzer Sender für einen ordentlichen Abfall der Reichweite. Mit 4,22 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief es in keinem Fall schlecht für das Format. Der Marktanteil der abendlichen Show lag bei insgesamt 14,3 Prozent, während es mit 0,3 Millionen jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren zu 4,0 Prozent am entsprechenden Markt reichte.Keine schlechten Zahlen, die jedoch einige Fragen aufwerfen. Unter anderem: Was passiert beim ZDF nach? Warum «SOKO Wismar»? Ganz einfach, weil das Krimi-Format die erfolgreichste ZDF-Show des gestrigen Tages war. Das Zuschauerinteresse steigerte sich beim Zweiten ab demvon 1,01 Millionen Show für Show auf eben 4,52 Millionen Zuschauer bei «SOKO Wismar». Danach, ab etwa 19:00 Uhr, fiel das Interesse spürbar. Zwar holte nach den Lottozahlen das News-Formatnochmals 4,5 Millionen Zuschauer, beium 19:30 Uhr war dann aber Schluss. Hier wollte "nur" noch 2,95 Millionen zusehen und der gute Vorlauf auf die Primetime war damit dahin. Zusätzlich pikant: Das