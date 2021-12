Cate Blanchett & Co: Oscar-Preisträger drehen für Apple

US-Fernsehen

Sie ist Star eines neuen Thrillers, der von Alfonso Cuarón kommt.

Die Verantwortlichen von Apple haben eine neue Thriller-Serie von Regisseur und Produzent Alfonso Cuarón bestellt, die Serie mit dem Namenwurde mit Cate Blanchett und Kevin Kline besetzt. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Roman von Renee Knight. Für Kline ist dies die erste Fernsehrolle, er ist bekannt für «A Fish Called Wanda».Blanchett spielte kürzlich die Hauptrolle in der FX-Serie «Mrs. America», für die sie 2020 eine Emmy-Nominierung als beste Schauspielerin in einer Mini-Serie erhielt. Sie war bislang sechsmal für den Oscar nominiert und gewann zwei der Preise für ihre Arbeit in «Blue Jasmine» und «The Aviator».Blanchett spielt die Rolle der Catherine Ravenscroft, einer erfolgreichen und angesehenen Fernsehjournalistin, deren Arbeit darauf beruht, die verborgenen Verfehlungen von lange angesehenen Institutionen aufzudecken. Als ein faszinierender Roman eines Witwers (Kline) auf ihrem Nachttisch auftaucht, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass sie eine Schlüsselfigur in einer Geschichte ist, von der sie gehofft hatte, sie sei längst in der Vergangenheit begraben.