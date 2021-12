Cobie Smulders bekommt eigene Disney+-Serie

US-Fernsehen

Das neue Format wird eine Marvel-Serie sein, in der sie in die Rolle von Maria Hill schlüpft.

Der Streamingdienst Disney+ hat bekannt gegeben, dass es eine neue Marvel-Serie geben wird.heißt das Format und ist mit Cobie Smulders besetzt, die durch «How I Met Your Mother» bekannt wurde. In dem neuen Format schlüpft sie erneut in die Rolle der SHIELD-Agentin Maria Hill. Sie schließt sich einem Cast an, der bereits Stars wie Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman und Emilia Clarke umfasst.Die Rolle bringt Smulders wieder mit Jackson zusammen, denn die beiden spielten bereits in den Marvel-Filmen «The Avengers», «Captain America: Winter Soldier», «Avengers: Age of Ultron», «Avengers: Infinity War» ► und «Avengers: Endgame» ► . Beide waren auch in dem Film «Spider-Man: Far From Home» ► zu sehen. Hill war die rechte Hand von Jacksons Figur, dem SHIELD-Chef Nick Fury.Jackson wird die Rolle von Fury in der Serie wieder aufnehmen, während Mendelsohn den Skrull Talos spielen wird, wie er es in «Captain Marvel» ► tat. In «Secret Invasion» geht es um Fury und Talos – die sich während der Ereignisse von «Captain Marvel» kennengelernt haben – und eine Fraktion von formwandelnden Skrulls, die seit Jahren die Erde infiltrieren. Kyle Bradstreet ist als Autor und ausführender Produzent vorgesehen.