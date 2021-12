Comic-Laden

In dem Kinderbuch bekommen die jungen Mitmenschen die Unterwasserwelt gezeigt.

Juli ist eine Tiefseetaucherin, welche sich mit ihrem U-Boot Ulf auf den Weg macht, um die geheimnisvolle Tiefsee zu erkunden und zu erforschen. Die Tiefseetaucherin macht sich auf zum tiefsten Punkt der Meere. Es ist dies ein Ort, den bisher weniger Menschen kennengelernt haben, als den Mond. Auf ihrer Reise stößt sie auf viele verschiedene Dinge. Von Seite zu Seite tauchen der Leser und seine Zuhörer tiefer in das Meer hinab und treffen Meerasseln, Riesenkalamare, Koboldhaie, Blobfische und vieles mehr.Juli hat sehr viele tolle, unterschiedliche Begegnungen in den Tiefen des Meeres. Sie lernt den mutigsten Fisch des Meeres kennen, entdeckt den besten Jäger und sie trifft auch den Weltmeister im Armdrücken. Weiters lernt sie einen gelangweilten und einsamen Scheibenbauch kennen, welcher sich jemanden zum Reden wünscht. Gleichzeitig stößt sie aber auch auf sehr merkwürdige Dinge. Beispielsweise findet Juli eine Cola-Dose, welche mindestens dreimal so alt ist wie sie selber, oder auch Quarkpackungen, die sogar fünfmal so alt wie Juli selbst sind.Leider begegnet ihr auch eine Plastiktüte auf ihrer Reise und sie trifft auf Flohkrebse, welche, obwohl sie viele Tausende von Kilometern von den Menschen entfernt leben, Plastik im Bauch haben. Sie hat auch eine traurige Begegnung mit einer armen Assel aus der Tiefsee, welche unter schlimmen Bauchschmerzen leidet. Juli möchte ihr gerne helfen und fragt sich, was die Ursache für ihre Bauchschmerzen sein könnte. Juli findet die Umstände gemein, dass die Tiere an den Verschmutzungen der Umwelt, welche durch den Menschen verursacht wurden, leiden müssen. Sie möchte helfen und sie hat auch schon eine richtig gute Idee!Das Kinderbuch, welches zur Gattung Kinder- und Jugendliteratur im Alter von 6-10 Jahren einzuordnen ist, vermittelt auf einfühlsame und kindliche Art und Weise eine Menge Wissen und einen sehr großen Lesespaß. Im Buch ‚Die Tiefseetaucherin‘ werden die Kinder in dieser Altersklasse sensibel mit dem größten Lebensraum der Erde vertraut gemacht. Schritt für Schritt lernen die Leser die verborgenen Geheimnisse der finsteren und kalten Tiefsee kennen. Gleichzeitig werden den Kindern und Jugendlichen die Thematiken der Umwelt, ihrer Verschmutzung und ihrer Folgen, sowie der dringend nötige Schutz derselben nähergebracht. Auch soziale und persönliche Themen werden in dem Buch auf einfühlsame Weise behandelt.