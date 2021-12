Apple ordert dritte «Truth Be Told»-Staffel

US-Fernsehen

Auch in der neuen Runde wird Octavia Spencer die Hauptrolle verkörpern.

Am 20. August 2021 strahlte AppleTV+ die zweite Staffel vonaus. Kurz vor dem Weihnachtsfest stellte man für die Fans ein Geschenk zusammen, das eine dritte Runde sein wird. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Maisha Closson als Showrunnerin und ausführende Produzentin für Staffel drei verpflichtet wurde. Serienschöpferin Nichelle Tramble Spellman war bei den ersten beiden Staffeln der Serie als Showrunnerin tätig. Sie bleibt als ausführende Produzentin an Bord."Ich bin begeistert, dass die Reise von Poppy Scoville auf Apple TV+ weitergehen wird. Und ich bin begeistert, Maisha Closson als unsere neue Showrunnerin und ausführende Produzentin willkommen zu heißen", so Tramble Spellman. "Ich kann es kaum erwarten, euch allen zu zeigen, was wir für euch auf Lager haben."In der Serie spielt Octavia Spencer die Rolle der Podcasterin Poppy Scoville, die auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit alles riskiert – auch ihr Leben. In der zweiten Staffel, die auf dem Roman von Kathleen Barber basiert, war Kate Hudson in ihrer ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie zu sehen, in der sie Micah Keith, Poppys Jugendfreund und Medienmogul, spielt.