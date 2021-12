Jennifer Lawrence wird die größte Hochstaplerin

Kino-News

Apple hatte hat den Spielfilm erworben, der von «The Big Short»-Autor Adam McKay kommt.

Theranos und die Gründerin Elizabeth Holmes wollten den Medizinmarkt revolutionieren, doch schließlich narrte die Inhaberin die Branche. Die verurteilte Straftäterin wird jetzt Gegenstand eines Filmes, der bei Apple alszu sehen sein wird. «The Big Short»-Autor Adam McKay wird das Werk verfassen, in dem Jennifer Lawrence die Hauptrolle übernehmen wird.Der von den Apple Studios in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures produzierte Film basiert auf dem Buch "Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley" des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Enthüllungsjournalisten John Carreyrou, der die ursprüngliche Geschichte aufdeckte.«Bad Blood» wird von McKay und Kevin Messick über Hyberobject Industries produziert, mit denen Apple einen mehrjährigen Vertrag für Drehbücher abgeschlossen hat. Lawrence und Polsky werden über Excellent Cadaver produzieren. Will Ferrell wird über Gary Sanchez Productions produzieren.