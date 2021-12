3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche ist unter anderem eine Sendung des Senders E! von Interesse, die derzeit bei sixx ausgestrahlt wird. Auch «Navy CIS»-Mastermind Donald P. Bellisario könnte sich freuen, wenn er von seinem Erfolg wüsste.

Bereits seit einigen Wochen strahlt der Fernsehsender sixx am Freitagabend die Reality-Show «Botched» des Unterhaltungssenders E! aus. Die von Evolution Media und MGM Television vertriebene Show, in der die Doktoren Terry Dubrow und Paul Nassif im Vordergrund stehen, reißt keine Bäume aus. Zwischen 20.15 und 23.05 Uhr saßen 0,20, 0,26 und 0,25 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen. Allerdings schlug sich der Dreierpack bei den Umworbenen mit jeweils 1,9 Prozent riesig. Die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 0,12, 0,13 und 0,12 Millionen.Am vergangenen Freitag setzte der Fernsehsender ProSieben Maxx auf die Wiederholung des 23. Kinofilms zur Anime-Serie «Detektiv Conan», der am 12. April 2019 in den japanischen Kinos Premiere feierte. Der um 20.15 Uhr ausgestrahlte Spielfilm lockte 0,15 Millionen Zuschauer an, dies führte zu ernüchternden 0,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,10 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 1,5 Prozent. Die Free-TV-Premiere im April 2021 schlug sich mit 1,9 Prozent leicht besser.Die Fernsehserie hatte im Jahr 1986 bei Sat.1 Premiere, inzwischen sind die 80 Episoden von Donald P. Bellisario («Navy CIS») bei Nitro zu sehen. Am Samstagmorgen wiederholte die Fernsehstation gleich drei Episoden, die zwischen 07.00 und 09.30 Uhr ausgestrahlt wurden. 0,11, 0,16 und 0,25 Millionen Zuschauer fanden das Programm, die Marktanteile beliefen sich auf bis zu 4,4 Prozent. Bei den jungen Menschen reichten schon 0,04, 0,06 und 0,06 Millionen Zuschauer, um fabelhafte 3,8, 4,7 und 4,2 Prozent zu generieren.