«Invasion» bekommt neue Folgen

US-Fernsehen

Die AppleTV+-Serie hat eine zweite Staffel spendiert bekommen.

Am Freitag stellt der Streamingdienst von Apple die finale Episode der ersten-Staffel online. Die Serie spielt auf mehreren Kontinenten und verfolgt eine Invasion von Außerirdischen aus verschiedenen Perspektiven. In der Serie spielen Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji und Sam Neill.Nun hat sich das Unternehmen entschieden, eine zweite Staffel zu ordern. "Ich bin Apple zutiefst dankbar, dass sie uns bei jedem Schritt des Weges so unterstützt und uns das Vertrauen geschenkt haben, eine zutiefst menschliche, emotionale Geschichte über die Invasion von Außerirdischen zu erzählen", sagt Simon Kinberg, Co-Schöpfer und ausführender Produzent der Serie. "Und vor allem bin ich unseren fantastischen Fans dankbar, ohne die wir nicht die Möglichkeit hätten, die Invasion fortzusetzen. Ich bin super aufgeregt darüber, was wir für die zweite Staffel planen, um unser Universum auf die intimste und epischste Weise zu erweitern.""Vom ersten Tag an waren wir begeistert von dieser einzigartigen, fesselnden und sehr menschlichen Geschichte einer Invasion, die geschickt erforscht, wie sich das Leben verschiedener Charaktere auf der ganzen Welt auswirkt, wenn die Erde belagert wird", sagt Matt Cherniss, Programmchef von AppleTV+. "Es war sehr befriedigend zu sehen, wie das weltweite Publikum auf die brillanten Darsteller, das fesselnde Mysterium und die mitreißende filmische Vision reagiert hat, ganz zu schweigen von den ziemlich furchterregenden außerirdischen Eindringlingen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Schöpfer von «Invasion», David Weil und Simon Kinberg, in der zweiten Staffel für diese Charaktere - und für unseren Planeten - auf Lager haben."