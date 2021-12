Sat.1 will mehr «Geh aufs Ganze!»

TV-News

Im kommenden Jahr sollen weitere Ausgaben der Zocker-Sendung mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann zu sehen sein.

Altes Fernsehen neu aufgelegt – so lautet derzeit die Zauberformel für Erfolg im deutschen Fernsehen. Diesem Trend hatte sich zuletzt auch Sat.1 nicht erwehrt undaus den 90er-Jahren ins Jahr 2021 katapultiert. Mit dabei war natürlich auch der Zonk und Moderator Jörg Draeger. Bereits bei der Vorstellung der Neuauflage Ende November signalisierte Draeger und sein neuer Co-Moderator Daniel Boschmann ihr Interesse neben den drei bereits produzierten Ausgaben, von denen die letzte am kommenden Freitag, 10. Dezember, läuft, weitere Folgen zu machen. Diesem Wunsch entspricht der Unterföhringer Sender nun und hat weitere Folgen der Zocker-Show bestätigt.Das dürfte vordergründig auch mit den tollen Quoten zusammenhängen, die mit den ersten beiden Primetime-Ausgaben erzielt wurden. Nach einem Comeback vor 2,57 Millionen Zuschauern und sagenhaften Marktanteilen von 9,0 und 17,0 Prozent, blieb die UFA-Show&Factual-Produktion auch in Woche zwei über der Zwei-Millionen-Marke. In der Zielgruppe rutschte die Einschaltquote etwas ab, blieb mit 14,6 Prozent aber weiterhin auf einem sehr starken Niveau.Wann die neuen Primetime-Folgen im kommenden Jahr zu sehen sein werden, steht unterdessen noch nicht fest. Bis dahin darf sich das Publikum über ein Weihnachtsspecial am Freitag freuen sowie am Silvesterabend über die Wiederholung aller drei Folgen ab 20:15 Uhr. Gesendet wird dann bis 2:25 Uhr, ehe die Staffel wieder von vorne beginnt.