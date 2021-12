«You, Me & My Ex»: TLC stellt Beziehungen auf die Probe

TV-News

Ab Ende Januar zeigt TLC alte Flammen, die in der neuen Beziehung des Ex mitmischen.

Der Discovery-Sender TLC hat für den 27. Januar das Formatangekündigt, in dem fünf Paare bei ihrem täglichen Leben begleitet werden. Der Twist: Einer der Partner ist eng mit einem früheren Ex-Partner verbunden. Unangenehme Momente, in denen die einstige Liebschaft noch immer im Mittelpunkt steht und der aktuelle Partner zurückstecken muss, sind hierbei an der Tagesordnung. Die Serie zeigt Stolperfallen und auch einzigartige Vorteile, wenn ein Ex-Partner das dritte Rad in einer neuen Beziehung ist.In dieser besonderen Situation müssen vorherrschende gesellschaftliche Normen neu definiert und Regeln gebrochen werden, damit die Paare ihren individuellen Weg zu einem Leben und einer Familie nach ihren Vorstellungen schmieden können.Im Mittelpunkt steht unter anderem Kayee, die mit Jerry zusammen ist und gerade bei ihm eingezogen ist. Doch anstelle von trauter Zweisamkeit leben sie in einer Großfamilie inklusive Ex-Frau Jessica und den Kindern. Seit Stephen Alex betrogen hat, ist er sein Ex-Freund. Alex ist mittlerweile mit einer Frau zusammen – Caroline – und die ist genervt, weil Ex Stephen ständig anruft. Lisa und Jimmy sind geschieden und haben einen Sohn. Deshalb ist Lisa in Jimmys neuer Ehe mit Wendy häufig präsent – was Wendy unerträglich findet. Immer donnerstags ab 21:15 Uhr werden in «You, Me & My Ex» neue Facetten dieser Dreiecksbeziehungen beleuchtet.