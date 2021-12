Regina Hicks geht zu Netflix

US-Fernsehen

Die Produzentin entwickelt eine Comedy-Serie mit der Obama-Familie.

Mit «The Upshaws» hat die Produzentin Regina Hicks bereits eine Comedy-Serie für Netflix geschaffen, die im Mai debütierte und im Juni für eine zweite Staffel verlängert wurde. Nun schlossen der Streamingdienst und Hicks einen Exklusivvertrag ab. Im Rahmen ihres Vertrags wird Hicks neue Serien und Projekte für Netflix entwickeln, schreiben und produzieren.Ihr erstes Projekt, das sie im Rahmen der Vereinbarung entwickeln wird, hat sie bereits auf den Weg gebracht: eine noch unbetitelte Comedy-Serie, die Hicks zusammen mit der Produktionsfirma von Präsident Barack Obama und Michelle Obama, Higher Ground, schreiben, umsetzen und produzieren wird. Tonia Davis und Ada Chiaghana werden die Serie beaufsichtigen.Die neue Serie wird sich auf das Leben von vier schwarzen Frauen mittleren Alters aus Houston, Texas, konzentrieren und erkunden, wie sie sich in einer Welt des Wohlstands zurechtfinden und gleichzeitig die alltäglichen Szenarien von Frauen in einem bestimmten Alter meistern."Reginas Serien fühlen sich immer authentisch und nachvollziehbar an", sagte Tracey Pakosta, Netflix' Leiterin des Bereichs Comedy. "Sie ist eine großartige Autorin und Produzentin, die dem Publikum seit Jahren lachende Momente, gemischt mit viel Herz und Menschlichkeit, beschert. Ich kann es kaum erwarten, dass sie ihre Arbeit bei Netflix weiter ausbaut, und ich freue mich besonders auf dieses erste Projekt mit Higher Ground.""Ich bin begeistert, meine kreative Reise mit Tracey, Andy und dem wunderbaren Team von Netflix fortzusetzen und hier ein Zuhause zu finden, wo so viele meiner Lieblingssendungen zu sehen sind", so Hicks. "Und ich finde es großartig, dass ich jetzt mit den Leuten von Higher Ground zusammenarbeiten kann. Es ist mir so wichtig, die Stimmen schwarzer Frauen auf den Bildschirm zu bringen, und ich kann mir kein besseres Team vorstellen, um das zu tun."