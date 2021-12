Quotencheck

Vier Rennen übertrug RTL in dieser Saison im Free-TV. Konnte die unregelmäßige Übertragung dennoch punkten?

Im Frühjahr beschlossen Sky Deutschland und RTL Deutschland eine umfangreiche Partnerschaft, durch die die Formel 1 auch im Free-TV zu sehen sein sollte. Zwar verlor RTL die Übertragungsrechte, doch in der neuen Saison konnte man immerhin vier Rennen frei empfangbar übertragen. Das Interesse war groß, schließlich ging wieder ein Schumacher in der Königsklasse des Rennsports an den Start. Mick Schumacher, freilich mit dem Talent des Vaters Michael gesegnet, sollte aber eine keine Rolle im WM-Kampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen spielen.Das erste der vier Rennen übertrug RTL aus Imola, Italien. Es war das zweite Rennen der Saison und gleichzeitig der erste Sie von Red-Bull-Pilot Verstappen. Bei RTL verfolgten die Übertragung vom Großen Preis von Emilia Romagna 4,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Am Sonntagnachmittag, 18. April, belegte dies 22,2 Prozent des Gesamtmarktes. Auch in der Zielgruppe war das Interesse groß. 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Kölner Sender großartige 18,2 Prozent.Drei Wochen später waren die absoluten Zahlen nicht mehr ganz so hoch, was auch am beginnenden Sommer gelegen haben dürfte. Das Rennen um den Großen Preis von Spanien, der in Barcelona stattfand, verfolgten „nur“ noch 2,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was aber 23,2 Prozent Marktanteil generierte. In der Zielgruppe waren mit 0,51 Millionen Sportfans glatte 19 Prozent drin. Danach mussten die Formel-1-Zuschauer vier Monate lang warten, ehe die Boliden wieder im Free-TV an den Start gingen. Ein weiteres Mal wurde in Italien gefahren, diesmal in Monza. Den McLaren-Mercedes-Doppelsieg verfolgten am 12. September 2,41 Millionen Zuschauer, wovon 0,54 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe stammten.Die Marktanteile der RTL-Übertragung lagen bei einmal mehr herausragenden 19,4 Prozent bei allen und weiterhin tollen 17,2 Prozent bei den Umworbenen. Am vergangenen Wochenende fand das vorletzte Saison-Rennen statt, Rennort diesmal: der Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien. Diesmal hatte Lewis Hamilton das bessere Ende für sich, weshalb die beiden Anwärter Hamilton und Verstappen am kommenden Wochenende punktgleich ins finale Duell gehen. Kurz vor dem Saisonfinale wollten sich am 5. Dezember 3,48 Millionen Zuschauer das Rennen in Saudi-Arabien nicht entgehen lassen. Trotz des gestiegenen Interesses lag die Sehbeteiligung am Vorabend „nur“ bei 12,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe sorgte man zwar mit 0,78 Millionen für einen deutlichen Anstieg, die Quoten bewegten sich jedoch nur bei 11,7 Prozent und damit lediglich im Senderschnitt.Für RTL sind die Formel-1-Übertragungen dennoch ein Erfolg gewesen. Die vier Rennen aus Imola, Barcelona, Monza und Dschidda erreichten durchschnittlich ein 3,14-millionenköpfiges Publikum. 0,68 Millionen davon waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Vor allem beim älteren Publikum erfreut sich der Motorsport größter Beliebtheit. Auf dem Gesamtmarkt verzeichnete RTL im Mittel starke 19,3 Prozent. In der Zielgruppe fiel der Durchschnittsmarktanteil mit 16,5 Prozent ebenfalls sehr gut aus. Dementsprechend dürfte die Freude nicht nur bei den Fans groß sein, sondern auch bei RTL selbst, das in der kommenden Saison erneut wieder auf vier quotenstarke Übertragungen bauen darf. Dafür verlängerte man kürzlich den Vertrag mit Sky Deutschland.