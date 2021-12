«Ready? Fresh? Date!»: Joyn verkuppelt Social-Media-Stars

Vermischtes

Verschiedene Social-Media-Stars sollen in vier Folgen Dating-Beschäftigungen ausprobieren und bewerten. «Ready? Fresh? Date!» geht ab nächster Woche kostenlos bei Joyn an den Start.

Mit Studio 71, ein Multi-Channel-Network der ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow Studios, arbeitet man in Unterföhring mit vielen Social-Media-Stars zusammen. Wirklich präsent sind die Projekte im linearen Fernsehen nicht, dafür bespielt man umso mehr die Streamingplattform Joyn . Dort startet in der kommenden Woche am Dienstag, 14. Dezember, ein neues Dating-Format, das aus vier Episoden besteht und den Titelträgt. Joyn hat die vierteilige Miniserie gemeinsam mit Studio71 und [m]STUDIO entwickelt. Jeweils am 14. Und 21. Dezember erscheinen zwei Episoden.Darin werden je zwei Social-Media-Stars auf ein Date geschickt. Beide wissen nicht, was sie erwartet. Ziel ist es, sie in eine außergewöhnliche Situation zu bringen, in der sie gemeinsam ihre Grenzen überschreiten und eine Verbindung zueinander aufbauen sollen. Am Ende der Episode wird die Dating-Activity von ihnen bewertet: Hat es sie näher zusammengebracht? Oder war es vielleicht ein Reinfall?Als Teilnehmer hat Joyn die bekannten Influencer und Social-Media-Stars Minicuta, Marc Eggers, Lukas Leonhardt, Reneshko, Jey is Baee, Jamoo TV, Nathalie Bleicher-Woth und Jonas Ems angekündigt. Die Folgen stehen kostenlos zum Streamen zur Verfügung.