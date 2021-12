Was war da los? «Wer wird Millionär?» läuft echt mau

Quotennews

Die sonst so beliebte Fernsehshow kam gerade einmal über zwei Millionen Fernsehzuschauer. Bei den Umworbenen lag man unter Senderschnitt.

Die Schlagzahl vonwurde von RTL zuletzt drastisch reduziert. Bis Mitte August war das Format regelmäßig im Programm zu sehen, im Herbst gab es lediglich ein „Danke“-Spezial und eine Ausgabe zum Spendenmarathon. Seit Montag ist die Quizshow mit Günther Jauch wieder regelmäßig on air. 3,54 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, die mit 0,86 Millionen Umworbenen auf 11,8 Prozent Marktanteil kam.Der Donnerstag lief allerdings nicht so, das hat zwei Gründe: Das Erste und das ZDF haben starke Marken im Programm, außerdem wird das Format von «RTL Direkt» unterbrochen. Die Rateshow verbuchte nur 2,04 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die zu mauen 8,1 Prozent Marktanteil führten. Beim werberelevanten Publikum standen 0,56 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag mit 9,7 Prozent knapp 20 Prozent unter Senderschnitt.Das 20-minütige Nachrichtenformatkam um 22.15 Uhr auf 1,93 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Die Sendung, die sich unter anderem um die Aussagen des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) drehten, generierte 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent.Mit den von Sarah Valentina Winkhaus moderiertentut sich die Kölner Fernsehstation weiter keinen Gefallen. Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Till Reiners und Bastian Bielendorfer lockten gerade einmal 0,70 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte, der Marktanteil belief sich auf 5,6 Prozent. In der Zielgruppe brachte man es auf 0,22 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,5 Prozent.