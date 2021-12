VOD-Charts

Mit den letzten fünf Episoden der fünften «Haus des Geldes»-Staffel hat Netflix vergangenen Freitag einen neuerlichen Hit auf den Markt geschmissen. Die Konkurrenz hatte keine Chance mitzuhalten.

Nachdem in der vergangenen Woche die Abrufzahlen der Streaming-Titel massiv in die Höhe geschnellt waren, haben sich die Zahlen in dieser Woche sozusagen „normalisiert“. Einzig an der Spitze wird es zweistellig, dazu aber später mehr: Die Top10 beginnen in der 49. Kalenderwoche mit der Anwalts-Serie, die 2,81 Millionen Mal abgerufen wurde.Knapp davor landet. Die längst abgesetzte Sitcom um die Nerds aus Pasadena wollten zwischen dem 3. und 9. Dezember 2,82 Millionen Menschen sehen. Über die Drei-Millionen-Marke hüpft eine weitere alte Sitcom:verzeichnete eine Bruttoreichweite von 3,17 Millionen. Auf Platz sieben landet. Die Netflix-Serie wollten sich in dieser Woche 3,21 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen.Lustiger geht es auf Rang sechs zu, denn dort landetund ist damit zum zweiten Mal in Folge in dieser Liste vertreten. Die Arbeitsplatz-Comedy verbuchte 3,56 Millionen Abrufe in den vergangenen sieben Tage. Die Top5 beginnt mit dem Netflix-Blockbuster, der mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot besetzt ist. Für die Action-Komödie stehen 3,69 Millionen Klicks zu Buche. Als erster Titel über der Vier-Millionen-Marke reiht sichein. Die britische Erfolgsserie darf sich über 4,25 Millionen Aufrufe und Platz vier freuen.Das Treppchen bestückt unter anderem, das nach einem Monat Abstinenz wieder in diese Liste zurückkehrt. Die Krankhaus-Serie holt sich mit 4,30 Millionen Zuschauer die Bronze-Medaille. Silber geht mit etwas Abstand an Amazons. Die Fantasy-Serie sicherte sich eine Bruttoreichweite von 6,58 Millionen. Noch deutlicher ist der Abstand auf den ersten Platz. Diesen belegt in dieser Woche, deren letzten fünf Episoden der fünften Staffel am vergangenen Freitag debütierten. Seitdem haben die Netflix-Reihe laut Goldmedia 16,9 Millionen Menschen abgerufen. Laut Netflix-Angaben zählte die fünfte Staffel zwischen dem 29. November und 5. Dezember 189,9 Millionen Streamingstunden weltweit und liegt damit in der „Non-English TV“-Liste unangefochten auf dem Spitzenplatz.