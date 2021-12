Es ist vorbei! Elena Turcan ist «Supertalent» 2021

Quotennews

Mit der zehnjährigen Elena als Siegerin verabschiedet sich «Das Supertalent» aus dem Jahr 2021! Bei RTL wird man froh sein, dass es vorbei ist.

Es war Finalzeit beim Drei-Farben-Sender aus Köln.ging am gestrigen Samstagabend nach langen zehn Wochen endlich in die letzte Ausgabe. Warum in diesem Jahr kaum einer beim Sender Freude an dem Format gefunden haben dürfte, müsste bekannt sein, aus Quoten-Sicht war das Ganze bis auf vielleicht die erste Show keinen Samstagabend ein Leckerbissen. Von Woche zu Woche wurde die Kost schwerer und zu guter Letzt ging es nur noch darum, irgendwie durch den Abend zu kommen. Ohne die vielen Unruhen und Stolpersteine auf dem «Supertalent»-Weg neu beleuchten zu wollen, hier der Blick auf die Quoten.Gestern ereignete sich die große Final-Show ab 20:15 Uhr vor 1,3 Millionen Zuschauern, womit sich das Format im Vergleich zur Vorwoche, als man 1,18 Millionen Zuschauer verbuchte, steigerte. Es lief jedoch auch schon deutlich besser in diesem Jahr. Wirklich überzeugen konnte die Show die Gesamtheit also nicht, prozentual reichte es zu 4,8 Prozent am TV-Markt. Allein in der Zielgruppe begeisterte der Show-Abend 0,43 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, ein also ebenfalls mehr als bedenklicher Wert. Die gebundenen 0,43 Millionen sorgten für einen entsprechenden Marktanteil von 6,5 Prozent.Mit den Zahlen der gestrigen Show setzt sich eine kaum wünschenswerte Tradition aus 2020 bei RTL und dem «Supertalent» fort. Bereits letztes Jahr war die Final-Show aus Quoten-Sicht eher eine mittelmäßige Ausgabe der Staffel. Am damals 19. Dezember holte RTL noch 2,83 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und konnte mit 9,5 Prozent am TV-Markt zufrieden sein. Die 0,95 Millionen Zielgruppen-Zuschauer sorgten zudem für gute 11,2 Prozent Anteil am jungen Markt. Wenn auch letztes Jahr einzelne Shows deutlich besser liefen als diese, mit den erreichten Zahlen steuerte die Show nicht komplett ins Leere. Gestern sah das schon düster aus. Die Show gestern gewinnen konnte übrigens die noch zehn-jährige Elena Turcan, Vitoria Bueno und Drew Colby lies die junge Sängerin hinter sich.